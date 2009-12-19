مردم غرب استان تهران 180 میلیون تومان زکات پرداخت کردند

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: میزان زکات جمع آوری شده از ابتدای سال تاکنون نسبت به کل رقم جمع آوری شده در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود 70 میلیون تومان زکات جمع آوری شده که میزان جمع آوری شده در سال جاری از رشد 158 درصدی حکایت می کند.

این مسئول بیان کرد: از سوی دولت نیز معادل همین مبلغ برای احداث و تکمیل پروژه های عمرانی، مساجد، راه های روستایی، ایجاد درمانگاه و... اختصاص می یابد که این امر می تواند مکمل زکاتهای جمع آوری شده باشد.

35 طرح اشتغالزایی در کمیته امداد شهریار صورت گرفت

از سوی کمیته امداد شهریار برای 35 طرح خودکفایی جهت اشتغال افراد جویای کار تحت حمایت و غیر تحت حمایت، وام خودکفایی پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد شاخه شهریار با اعلام خبر فوق اظهار داشت: این تسهیلات با هدف ایجاد روحیه خوداتکایی، اعتماد به نفس و عدم اتکا به دیگران در قالب پرداخت وام خودکفایی و ارائه آموزشهای لازم فنی و حرفه ای به صورت قرض الحسنه و بدون کارمزد پرداخت شد.

امیر عذیری ادامه داد: در این راستا طی شش ماهه اول سال جاری رقمی معادل دو میلیارد ریال برای 35 طرح پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: وامهای قرض الحسنه بدون بهره و بدون کارمزد با اقساط بلند مدت به 356 نفر پرداخت شده است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیش از پنج هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهریار هستند.