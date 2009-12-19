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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

تیراندازی بادی آسیا - قطر

تیم تفنگ بادی بانوان ایران ششم شد/ راهیابی الهه احمدی به دیدار نهایی

تیم تفنگ بادی بانوان ایران ششم شد/ راهیابی الهه احمدی به دیدار نهایی

دومین روز از سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح های بادی آسیا در قطر با راه یافتن الهه احمدی به فینال و کسب مقام ششم تیمی ایران در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح‌های بادی آسیا در دوحه قطر تیراندازان اسلحه تفنگ بادی زنان ایران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت می پردازند که تا ظهر امروز (شنبه) تیم بزرگسالان ایران در بخش تیمی در مکان ششم این رقابت‌ها ایستاد.

الهه احمدی تیرانداز ملی پوش کشورمان در این بخش نیز با کسب 397 امتیاز به جمع 10 تیرانداز برتر راه یافت تا عصر امروز در مرحله فینال به رقابت بپردازد.

روز گذشته و در اولین روز این مسابقات تیم تفنگ بادی مردان ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته در رده جوانان صاحب یک نشان نقره و در بخش بزرگسالان صاحب یک مدال برنز تیمی شدند.

سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح‌های بادی آسیا از 27 تا 30 آذرماه در دوحه قطر برگزار می شود که تیم ایران با ترکیب 35 ورزشکار در این رقابت‌ها حاضر شده است. این پیکارها هرچهار سال یکبار برگزار می شود.

کد مطلب 1002985

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