کاملترین ترجمه از بلندترین رمان همینگوی منتشر می شود

غبرائی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترجمهاش از رمان ارنست همینگوی گفت: آخرین تصحیحات خود را از بلندترین رمان ارنست همینگوی که به نام "زنگها برای که به صدا درمیآید" معروف است انجام دادم و این ترجمه تحویل ناشر شد.
وی ادامه داد: در این ترجمه تلاش کرده ام برگردان کاملی از این اثر داشته باشم و نام آن را هم "این ناقوس مرگ کیست" گذاشتهام. تا امروز شاید سه ترجمه از این رمان در ایران منتشر شده است که ترجمه اولیه به دوران نوجوانی من بازمیگردد. بعدها هم این ترجمه بود که تجدید چاپ میشد ولی همانطور که مترجم در مقدمه هم اشاره میکند ترجمه کاملی از کتاب نیست و مترجم نوشته است که کتاب را خلاصه کرده و بیشتر خط روایی داستان را مدنظر داشته است.
این مترجم تاکید کرد: دو ترجمه دیگر یکی در سال 50 و دیگری اوایل دهه 60 از این کتاب به بازار آمد که من ترجمه سال 50 را دیدهام و معتقدم این هم ترجمه کاملی نیست چرا که لغات، اصطلاحات و جملاتی که به زبان اسپانیایی به فراوانی در این رمان یافت میشود در ترجمه آورده نشده است.
غبرائی درباره چگونگی ترجمه بخشهای اسپانیایی و فرانسوی در نسخهای که او ارائه کرده است بیان کرد: در مورد عبارات و جملات اسپانیایی از کاوه میرعباسی کمک گرفتم. در اواخر کتاب هم جملاتی از یک ژنرال فرانسوی به زبان فرانسه آمده که این بخش را هم با کمک وی و دیگر دوستان ترجمه کردم تا پس از سالها ترجمه کاملی از این اثر همینگوی ارائه شود که امیدوارم از همه مراحل به سلامت عبور کند و به چاپ برسد.
مترجم "هزار خورشید تابان" خالد حسینی در پایان درباره زمان چاپ و ناشر این اثر گفت: من نسخه نهایی را تحویل نشر افق دادهام و دیگر اطلاع دقیقی درباره صدور مجوز و روند چاپ ندارم.
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