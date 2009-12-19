کیفیت شیر توزیعی در مدارس مازندران باید افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته شیر مدارس مازندران افزود: اگر چه کیفیت شیرهای تولیدی برای ارائه به مدارس رو به افزایش بوده اما هنوز مورد رضایت صد درصدی خانواده ها و دانش آموزان نشده است.

وی خاطرنشان کرد: شیرهای کم کیفیت توزیعی در برخی مدارس استان سبب شده تا بسیاری از دانش آموزان شیرهای مدارس را به خانه برده و آن را تبدیل به ماست می کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه بهداشت فردی در مدارس از سوی والدین مدارس باید ارتقا یابد تصریح کرد: رسانه ها نقش اساسی در فرهنگسازی برای مصرف بهینه تغذیه در مدارس صورت دهند.

فیاضی با بیان اینکه توجه دولت به موضوع سلامت آحاد جامعه مفید بوده است، یادآور شد: برای این منظور دولت امسال 84 میلیارد ریال برای توزیع شیر، نان غنی شده و دفترچه دانش آموزی و پوشاک دانش آموزان استان در شهرها، روستاها و مناطق محروم مازندران هزینه می کند.

وی با اشاره به توزیع نان غنی شده در بین مدارس استان از هفته گذشته افزود: هم اکنون توزیع شیر مدارس به دبیرستانهای دخترانه مازندران نیز تعلق گرفته است.

رئیس کارگروه شیر مدارس مازندران با اشاره به توزیع 12 میلیون لیتر سی سی شیر از آغاز سال جاری تاکنون در مدارس استان افزود: خوشبختانه هیچ موارد میکروبی از شیرهای توزیعی در مدارس مازندران مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه ستاد برگزاری جشنواره شیر مدارس استان در مازندران تشکیل شده است، گفت: جشنواره سراسری شیر مدارس استان فروردین 89 در ساری برگزار می شود.