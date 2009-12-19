به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: دستگاههای حفار اتوماتیک می توانند تنها در یک جبهه کاری روزانه 15 متر تونل حفر کنند در حالی که در روش دستی برای حفر روزانه 20 متر تونل باید حداقل 20 جبهه کاری فعال شود که این امر سبب ایجاد مزاحمت و درگیر شدن اکثر نقاط شهر می شود.

وی با تاکید براینکه با به کارگیری دستگاههای تونل کن اتوماتیک می توانیم سرعت ساخت و توسعه مترو را بدون آنکه برای شهر و شهروندان ایجاد مزاحمت شود، افزایش دهیم گفت: در حال حاضر یک دستگاه حفار اتوماتیک (TBM) در خط هفت مترو تهران فعال شده است که روزانه 15 متر تونل را در یک جبهه کاری حفر می کند و یک دستگاه حفار اتوماتیک دیگر نیز ساخته برای خط 3 مترو تهران ساخته شده که اکنون در حال حمل به ایران است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه اظهار کرد: با فعال شدن چهار دستگاه حفار اتوماتیک می توانیم سالانه حدود 20 کیلومتر تونل مترو را تنها با این دستگاه ها حفر کرده و حداقل هشت کیلومتر تونل نیز به روش دستی حفر می شود که بر این اساس سالانه امکان حفر بیش از 25 کیلومتر مترو فراهم می شود.

وی ادامه داد: هزینه خرید هر دستگاه حفار اتوماتیک (TBM) به همراه تجهیزات جانبی حدود 30 میلیون یورو است اما می توان تحولی در ساخت و توسعه تونل های مترو به وجود آورد و مزاحمت های را که حفر تونلها برای شهر و شهروندان داشته کاهش دهد.