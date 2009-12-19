درج ایران کد برروی لوازم خانگی وارداتی الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اعلام این خبر افزود : از تاریخ 15/10/88 مقرر شد تا در گروه لوازم الکترونیکی خانگی درج برچسب ایران کد منطبق شده با شماره سریال کالا بر روی بسته بندی مصرف کننده کالاهای وارداتی الزامی شود.

وی اظهارداشت: این تصمیم در جلسه راهکارهای اجرایی ممانعت از واردات کالاهای فاقد کیفیت در سازمان توسعه و تجارت اتخاذ شده و قرار است توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و با همکاری سازمان توسعه و تجارت و شرکت راهبر اجرایی شود.

صافدل تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد تا از ابتدای بهمن ماه درج ایران کد بر پروفرمای صادرشده از سوی فروشندگان خارجی برای آن دسته از کالاهایی که مشمول اخذ ایران کد هستند، الزامی شود.