اختصاص 445 میلیارد ریال اعتبار به مسکن مهر خراسان جنوبی

علی اصغر آسمانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به اینکه جمعیت خراسان جنوبی حدود یک درصد از جمعیت کل کشور است، اظهارداشت: سه هزار و 120 واحد مسکونی مهر با ااین اعتبار در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان ساخته می شود.

به گفته وی از 23 شهر و شهرستان خراسان جنوبی 21 شهر و شهرستان آن جزء شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است.

آسمانی مقدم افزود: طی دو ماه اخیر که مسکن مهر به بنیاد مسکن استان واگذار شده حدود سه هزار و 130 نفر به بانک مسکن برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند که تاکنون دو هزار و 104 نفر موفق به انعقاد قرار داد با بانک شده اند.

وی تسهیلات واگذار شده به ثبت نام کنندگان را 150 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از این مبلغ 10 میلیون ریال آن برای آماده سازی و 140 میلیون ریال آن برای بخش ساخت و ساز در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اضافه کرد: این تسهیلات در سه قسط به متقاضیان واگذار می شود که خراسان جنوبی در جذب، معرفی و انعقاد قرار داد بانک ها در رده سوم کشور قرار دارد.

آسمانی مقدم از سرعت جذب متقاضی مسکن مهر در خراسان جنوبی طی دو ماه اخیر خبر داد و بیان داشت: اگر در جذب مسکن مهر سریع عمل کنیم می توانیم اعتبار احداث حدود 10 هزار واحد را برای خراسان جنوبی دریافت کنیم.

مجوزهای سهولت ساخت مسکن مهر در خراسان جنوبی دریافت شد

وی با بیان اینکه طی دو ماه اخیر موفق به اخذ مجوزهایی برای سهولت در دریافت تسهیلات مسکن مهر شده ایم، اضافه کرد: کسانی که به صورت انفرادی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت ساکن هستند می توانند به بنیاد مسکن مراجعه و از تسهیلات 150 میلیون ریالی مسکن مهر استفاده کنند.

آسمانی مقدم ابه لغو احداث حداکثر زیر بنای 75 متر مربع در صورت دریافت وام از دولت اشاره کرد و گفت: هیچ محدودیتی در احداث زیر بنای ساختمان وجود ندارد و کسانی که در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان زمینی دارند که سند ملکی ندارد می توانند به بنیاد مسکن مراجعه کنند و برای ساخت تسهیلات دریافت نمایند.

به گفته این مقام مسئول بنیاد مسکن با مشخص شدن محدوده شهری این افراد را به شورای شهر مورد نظر معرفی کرده و با تأیید شورای شهر و یک ضامن کارمند می توانند به بانک مراجعه و وام خود را دریافت کنند.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی عنوان کرد: در حال حاضر افرادی که متقاضی ساخت مسکن مهر هستند با مراجعه به شهرداری و دریافت دستوری بنا به تأیید پروانه قبل از دریافت پروانه ساخت و ساز می توانند به بانک معرفی و وام دریافت کنند.

آسمانی مقدم از معرفی تعاونیهای موجود در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در قالب مسکن مهر خبر داد و یادآور شد: با توجه به اعتباری که در اختیار هر استان قرار داده شده اگر استانی رشد جذب بیشتری داشته باشد از اعتبار بیشتری می تواند برخوردار شود.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای شروع به کار در بخش مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تاکنون حدود 2 هزار و 451 واحد می باشد، خاطر نشان کرد: بیشترین پیشرفت در شهرهای فردوس، بشرویه، اسلامیه، نهبندان و نیمبلوک بوده است.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ساخت مسکن مهر در خراسان جنوبی از شتاب فزاینده ای برخوردار شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و 500 واحد فنداسیون و 320 واحد اسکلت و سقف را اجرا کرده اند.