به گزارش دکتر سعید غفرانی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت: فعالیتهای شهربان و حریم بان تاثیر مثبتی در کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز داشته است به طوری که با آغاز به کار تیم های این شرکت، ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران و محدوده حریم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به کاهش آمار صدور پروانه های ساختمانی در سال 1388 گفت: بر اساس آمار موجود صدور پروانه در سال جاری کاهش 50 تا 60 درصدی داشته است که رکود بازار ساخت و ساز و خرید و فروش املاک و خالی ماندن بسیاری از ساختمان های ساخته شده متاثر از بحران اقتصادی جهان می تواند از جمله دلایل آن باشد.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مورد طرح "ساماندهی بازار بزرگ تهران" گفت: طرح موضعی و موضوعی بازار بزرگ تهران در یک بازه دو ساله از سوی مشاور درحال تدوین است که در سال آینده تکمیل می شود.