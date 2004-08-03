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۱۳ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۵۴

براي پايان دادن به بحران دارفور

اتحاديه اروپايي به ياري اتحاديه آفريقا مي شتابد

هئيتي از اتحاديه اروپايي براي بررسي وضعيت دارفور سودان امروز راهي اين منطقه مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر " خاوير سولانا " هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي با اعلام اين خبر افزود :  اتحاديه اروپايي در نظر دارد تا در اين ماموريت به ياري اتحاديه آفريقايي شتافته و از آنها حمايت كنند .

بر اساس گزارشهاي رسيده اتحاديه آفريقا تاكنون به منظور بررسي و يافتن راهكار مناسبي  براي پايان دادن به بحران دارفور حدود 100 ناظر به اين منطقه اعزام كرده است .

گفتني است كه سودان مدتي از يك بحران داخلي در منطقه دارفور رنج مي برد . تاكنون حدود 3 هزار نفر در در گيريهاي اخير در اين منطقه جان خود را از دست داده اند .

کد مطلب 100301

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