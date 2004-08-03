اتحاديه اروپايي به ياري اتحاديه آفريقا مي شتابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر " خاوير سولانا " هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي با اعلام اين خبر افزود : اتحاديه اروپايي در نظر دارد تا در اين ماموريت به ياري اتحاديه آفريقايي شتافته و از آنها حمايت كنند .

بر اساس گزارشهاي رسيده اتحاديه آفريقا تاكنون به منظور بررسي و يافتن راهكار مناسبي براي پايان دادن به بحران دارفور حدود 100 ناظر به اين منطقه اعزام كرده است .

گفتني است كه سودان مدتي از يك بحران داخلي در منطقه دارفور رنج مي برد . تاكنون حدود 3 هزار نفر در در گيريهاي اخير در اين منطقه جان خود را از دست داده اند .