لایحه بودجه 89 بزودی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در یک هفته اخیر جلسات متعددی در دولت برای نهایی کردن لایحه بودجه سال 89 کل کشور برگزار شده است که جلسات مذکور در هفته جاری نیز ادامه دارد.

بر این اساس کلیات و محورهای اصلی بودجه سال آینده کشور در هیئت دولت نهایی و جداول کلان بودجه سال 1389 با محوریت اجرای برنامه پنجم توسعه و سیاستهای اصل 44 آماده شده است.

ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه 89 کل کشور، گفت: طی روزهای اخیر جلسات متعدد و فوق العاده ای برای بررسی و تصویب نهایی لایحه بودجه در دولت برگزار شده و این جلسات طی هفته جاری نیز ادامه دارد.

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت تلاش زیادی برای ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس دارد، گفت: مجلس طی هفته جاری تعطیل است، بنابراین دولت لایحه بودجه را در هفته های کاری آینده و بزودی تقدیم مجلس خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت کار زیادی بر روی لایحه بودجه انجام داده است، گفت: با توجه به اینکه برخی از اطلاعات و شاخصهای لایحه هنوز نهایی نشده است، بنابراین نمی توان این شاخصها را اعلام کرد.

به منظور نهایی کردن لایحه بودجه 89 کارگروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده است و پیش بینی می شود با توجه به جمع بندی های انجام گرفته در این کارگروه مشترک، به زودی این لایحه برای تصویب نهایی در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

همچنین بر روی ماده 12 و 15 لایحه هدفمند کردن یارانه ها توافق کامل شده است و کارگروه مشترک بر روی ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه در قالب یک شرکت دولتی برای تزریق منابع مالی حاصل از هدفمندشدن یارانه ها توافق حاصل کرده اند.

در راستای اجرای اصل 44 و کوچک سازی حجم دولت، اسامی شرکتهای دولتی که بیش از 50 درصد سهام آنها به بخشهای غیردولتی واگذار شده باشد، از بودجه خارج می شود. بر این اساس ردیف بودجه ای 389 شرکت دولتی از بودجه سال آینده حذف خواهد شد.