فاطمه بلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: واحد اعزام مبلغ طبق سنوات گذشته در آستانه ماه محرم و صفر اقدام به اعزام مبلغین این مدرسه به مراکز و اماکن تبلیغی کرده است.

مسئول واحد اعزام مبلغ مدرسه علمیه نرجس (س) مشهد گفت: در ماه محرم و صفر مدرسه علمیه نرجس (س) با درخواست مراکز آموزشی و اماکن تبلیغی از جمله مساجد، منازل، ادارات، مدارس، دانشگاه ها، پایگاه های بسیج، خوابگاه ها و مکانهای عمومی در سطح شهرستان مشهد و شهرستان های استان اعزام مبلغ دارد.

بلیانی با اشاره به این مطلب که اعزام مبلغ در این دو ماه به صورت مستمر است و تعداد مبلغان مشخص نیست، بیان کرد: در حال حاضر تعداد مبلغان اعزامی در این ایام 40 نفر و تعداد اماکنی که درخواست داشتند 100 مکان است.

وی با بیان این مطلب که یک مورد درخواست نیز از کشور سوریه برای اعزام مبلغ آمده است، افزود: واحد اعزام مبلغ مدرسه علمیه نرجس(س) اعزام مبلغ را تا آخر دهه صفر دارد و اکثر طلبه های این مدرسه اعلام آمادگی کرده اند.

بلیانی ادامه داد: طبق سنوات گذشته در آستانه ماه محرم الحرام ویژه برنامه های فرهنگی، برنامه های صبحگاهی ویژه محرم و صفر و سیاه پوش کردن مدرسه علمیه توسط طلاب ایرانی و غیر ایرانی این مدرسه انجام می شود.