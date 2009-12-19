مجلس از پروژه های مهمی مانند تونل توحید حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نریمان با بیان این مطلب اظهار کرد: برای ساخت تونل توحید که پروژه ای بزرگ و مهم است نمره خوب و مطلوبی به شهرداری تهران داده می شود.

وی ادامه داد: کار شهرداری تهران در ساخت تونل توحید، کار بزرگی بوده و ظرفیتهای فنی که با اجرای این پروژه ایجاد شده قابل تقدیر و تحسین است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید براینکه در پروژه های بزرگ بروز برخی مشکلات طبیعی است گفت: در شهر تهران به دلیل نامرغوب بودن خاک و همچنین وجود قنات ها و آب های زیر زمینی برای احداث تونل با مشکلات زیادی مواجه می شویم که تونل توحید نیز از این موضوع مستثنی نبوده اما با کار کاشناسی که صورت گرفته خوشبختانه این پروژه خیلی خوب و مناسب پیشروی داشته است.

وی افزود: اقداماتی که در تونل توحید صورت گرفته است که عملکرد نهایی صورت گرفته نشان از آن دارد که شهرداری با مدیریت درست فنی کارها را پیش برده و این پروژه حیاتی را محقق ساخته و از تجربیات به دست آمده در این پروژه بزرگ به طور حتم در پروژه های بعدی استفاده خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مجموع پروژه تونل توحید پروژه بزرگی بوده که با توجه به حجم کاری صورت گرفته و مدت زمان کوتاه احداث این پروژه باید از دست اندرکاران آن تقدیر شود.