هنوز تصمیمی برای اعزام زائران به عمره اتخاذ نشده است

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال جاری محدودیتهایی برای اعزام زائران به عمره در نظر گرفته شد و همین امر مانع سفر تعدادی از مشتاقان این سفر معنوی شد اما برای عمره سال بعد هنوز تصمیم گیری نشده است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ادامه تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی حج، مذاکراتی برای اصلاح نحوه برخورد ماموران سعودی با زائران ایرانی انجام شده است و در صورت تحقق این شرایط قرارداد دوره عمره بعدی منعقد می شود.

نصیری در مورد زمان اعزام زائران عمره نیز گفت: این موضوع نیز هنوز مشخص نشده است و باید منتظر برگزاری جسله و تصمیمگیری در این خصوص باشیم.

به گفته این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت جلسه بررسی مسائل عمره برای تصمیم گیری در این خصوص طی هفته جاری برگزار می شود.