مصطفی علوی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه جایگاه‌های CNG گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع 202 جایگاه تک منظوره و دو منظوره CNG در مدار بهره برداری قرار گرفته است که در مقایسه با سال گذشته که 244 جایگاه راه اندازی شده بود کمی از برنامه تعیین شده عقب هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 572 جایگاه تک منظوره CNG و 449 جایگاه دو منظوره CNG در استانهای مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار دارند، تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و 21 جایگاه CNG در 29 استان کشور به خودروهای دوگانه سوز CNG تحویل می دهند.

مدیر عامل شرکت گاز خودروی ایران با بیان اینکه پیش بینی می کنیم با زیر ساختهای فراهم شده و نصب تجهیزات و برقراری انشعابات برق و گاز به زودی تعداد جایگاه های CNG کشور افزایش قابل توجهی یابد، بیان کرد: در شرایط فعلی 542 جایگاه تک منظوره و 347 جایگاه دو منظوره CNG مراحل مختلف ساخت را پشت سر می گذارد که با تکمیل این جایگاه ها تعداد کل جایگاه های CNG کشور به بیش از یک هزار و 900 جایگاه افزایش می یابد.

این مقام مسئول همچنین با یادآوری اینکه تا پایان سالجاری حداقل 250 جایگاه تک منظوره CNG در کشور راه اندازی می شود، یادآور شد: با راه اندازی این جایگاه‌ها پیش بینی می کنیم تعداد جایگاه های راه اندازی شده در سالجاری تا اسفند ماه به بیش از 350 جایگاه افزایش یابد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون تولید و تبدیل خودروهای دوگانه سوز در کشور از رشد عجیبی برخوردار است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 274 هزار دستگاه خودروی جدید گازسوز در کارگاه ها و کارخانه های کشور تولید و به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شده است.

علوی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد زیادی کارگاه غیر مجاز تبدیل خودروهای گازسوز در سطح کشور فعال هستند، بیان کرد: باید هر چه سریعتر وضعیت فعالیت کارگاه های غیر مجاز تعیین تکلیف شده و این کارگاه ها به طور قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر عامل شرکت گازخودرو با تاکید بر اینکه جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های غیر مجاز CNG از فعالیت‌های شرکت ملی گاز ایران نیست گفت: هر مجموعه صنفی برای فعالیت خود باید از وزارت بازرگانی مجوز بگیرد و دراین باره وزارت بازرگانی باید برای برخوردهای قانونی با این کارگاه های غیر مجاز فعالتر عمل کند.