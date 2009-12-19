نصب دستگاه Redo در محل مخازن جمع آوری آب شهر یزد

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دستگاه که شامل چهار یونیت است و قابلیت افزایش به هشت یونیت را دارد، برای اولین بار در خاورمیانه بر روی مخازن جمع آوری آب شرب شهر یزد نصب و راه اندازی خواهد شد.

ابراهیم علیدوست بیان داشت: این دستگاه قابلیت تولید همزمان چهار ماده اکسید کننده شامل اکسیژن، کلر، اکسید کلر و ازن از الکترولیز نمک طعام و تحت جریان مستقیم الکتریکی را داراست که با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال تهیه و نصب خواهد شد.

وی افزود: ماده مصرفی دستگاه Redo تنها نمک طعام بوده و هیچ نوع ماده شیمیایی دیگر نباید به آب اضافه شود و به زودی توسط متخصصان آلمانی بر روی مخازن جمع آوری آب شهر یزد نصب می شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

علیدوست بیان داشت: با نصب دستگاه مذکور، مشکل کمبود کلر آزاد باقیمانده در انتهای شبکه شهری یزد برطرف شده و موجب کاهش تدریجی کلر آزاد باقیمانده در طول شبکه شهری خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای این دستگاه گفت: تامین دائمی آب سالم و قابل شرب در شبکه آب، جلوگیری از تولید آهک در شبکه های آب شیرین، از بین بردن باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها، جلوگیری از هر نوع بوی نامطبوع در آب برای مدت طولانی، کنترل انگل ها و حشرات و حفظ عناصر معدنی از مزایای دستگاه Redo است.

وی قابلیت اتصال به اینترنت که قابلیت نظارت و اجرا در محل مورد نظر شرکت آب و فاضلاب را داشته باشد، جلوگیری از تولید جلبک در آب برای مدت طولانی و غیر مضر کردن آلاینده های ارگانیک و مضر مانند فنول را از دیگر مزایای این دستگاه برشمرد.