به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور پیش از ظهر شنبه در جلسه با مدیران و کارشناسان طرحهای اکتشافی معادن سازمان صنایع و معادن مازندران در ساری با اشاره به اینکه اکتشاف کاری پرهزینه و توام با ریسک است و انجام آن وجود سرمایه های ریسک پذیر را طلب می کند لذا از توان بخش خصوصی استان خارج است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله چهارم 24 میلیارد ریال جهت اکتشاف در استان مصوب شده که تاکنون 17 میلیارد ریال آن تخصیص یافته و صرف پی جویی، اکتشاف ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی معادن شده است.

هاشم پور اظهار داشت: در پنج سال گذشته یک ذخیره باریت، یک ذخیره سیلیس، چهار منطقه امیدبخش برای طلا، سه منطقه امیدبخش برای فلورین و سرب شناسایی شده که اکتشاف دقیق تر این پتانسیل ها در برنامه های آتی سازمان قرار دارد.

به گفته وی، دو پتانسیل شناسایی شده طلا و فلورین توسط این سازمان نیز پس از ثبت محدوده به نام سازمان صنایع و معادن استان به علت کمبود منابع مالی جهت اکتشافات تفصیلی به سازمان توسعه و نوسازی واگذار تا عملیات اجرای آن از محل اعتبارات ملی صورت گیرد.

هاشم پور گفت: در معادن فعال استان نیز اکتشاف متناسب با ماده معدنی و وضعیت آن صورت نگرفته و با اکتشاف تفصیلی آنها می توان به ذخایر عظیمی دست یافت.

وی اظهار داشت: برنامه های پیشنهادی این سازمان در طی برنامه پنج ساله آینده در حوزه های معدن را می توان شامل پی جویی سیلیس در سطح استان، اکتشاف تفصیلی سرب، روی، باریت و فلورین اکتشاف طلا و نقره در غرب استان، پی جویی و بررسی رسها در شرق استان جهت کاربرد در صنایع مختلف ، بررسی سازندهای زمین شناسی به منظور تولید مصالح ساختمانی ، استفاده از باطله زغال سنگ در تولید آجرهای نسوز و نیمه نسوز، پی جویی و اکتشاف پوکه معدنی و گچ جهت استفاده در تولید مصالح ساختمانی سبک وزن است.