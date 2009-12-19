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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

25 هزار معلول در لرستان شناسایی شد

25 هزار معلول در لرستان شناسایی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان گفت: در حال حاضر بیش از 25 هزار معلول در سطح شهرستانهای مختلف این استان شناسایی شده است.

مرتضی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از این تعداد معلول لرستانی برای بیش از 12 هزار نفر کارت شناسایی صادر شده است.

وی با اشاره به وضعیت صدور دفترچه بیمه برای معلولان در استان لرستان، خاطرنشان کرد: تا کنون برای بیش از 9 هزار و 300معلول در این استان دفترچه بیمه صادر شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان با اشاره به تعداد مراکز فیزیوتراپی، درمانی و بینایی سنجی مخصوص معلولان در استان عنوان کرد: در حال حاضر هفت مرکز فیزیوتراپی، 9 مرکز درمانی و همچنین سه مرکز بینایی سنجی در سطح لرستان وجود دارد.

رحیمی با بیان اینکه تاکنون برای 251 معلول استان لرستان کارت سوخت صادر شده است، یادآور شد: همچنین در حال حاضر هفت مرکز گفتار سنجی و 18 تشکل و انجمن غیر دولتی در زمینه معلولان در سطح استان وجود دارد.

کد مطلب 1003033

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