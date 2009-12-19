علاء الدین بروجردی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به ادعای روز گذشته برخی از رسانه های عربی حاشیه خلیج فارس که از ورود نیروهای ایران به خاک عراق و حضور بر سر چاه‌های نفتی میدان فکه عراق مشترک با ایران سخن گفته بودند ، اعلام کرد: هم اکنون مذاکره از مجاری دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورعراق درباره این ادعا در حال انجام است و معتقدم که این معضل مطرح شده از سوی طرف عراقی ، بزودی حل خواهد شد.

وی علت طرح چنین ادعاهایی را از سوی برخی افراد در عراق، وجود عناصری در کشور عراق دانست که مخالف گسترش همکاری دو کشور دوست و برادر ایران وعراق هستند وافزود: البته نقش غرب را در این توطئه ها نمی توان نادیده گرفت، که به نظر می رسد دولت عراق باید هوشیارانه با این توطئه ها مقابله کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درپایان با تاکید براینکه مقامات عالیرتبه هر دو کشور باید با تدبیرمناقشه بوجود آمده بر سر چاههای نفتی مشترک بین دو کشور را حل وفصل کنند، گفت: مقامات عراقی باید در جهت گسترش همکاریهای "تهران-بغداد" گام بردارند وبا هرگونه توطئه خارجی در جهت عکس این هدف مقابله جدی نمایند.

به گزارش مهر، روز گذشته برخی از رسانه های عربی حاشیه خلیج فارس از تصرف یکی از چاه‌های نفتی میدان فکه عراق مشترک با ایران توسط مرزبانان ایرانی خبر داده بودند که این موضوع را مسئولان شرکت ملی نفت ایران تکذیب کردند.

گفتنی است هم اکنون ایران دارای میادین مشترک نفتی با عراق همچون پایدار، پایدار غرب، نفت شهر، آذر، دهلران و آزادگان بوده که در چند ماه اخیر تفاهم نامه هایی بین مسئولان شرکت نفت ایران و عراق برای توسعه مشترک این میادین منعقد شده است.

پیش از این نیز علیرضا نیل درار سخنگوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تیرماه سالجاری تصرف چاه شماره 4 (پیچ انگیزه) در منطقه عملیاتی دهلران را تکذیب کرده و اعلام کرده بود: تلاش برای توسعه و بهره برداری از میدانهای نفتی مشترک در دستور کار مقامات نفتی ایران و عراق قرار دارد.