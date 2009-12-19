گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: ائمه جماعات و روحانیون، خط اول مبارزه با فرقه‌های انحرافی هستند و باید بر آگاه ‌سازی و آموزش صحیح به افراد جامعه تاکید کنند. حجت ‌الاسلام مهدی عرب‌پور در کارگاه آموزشی ائمه جماعات، مبلغان و مبلغات استان کرمان با محکوم‌کردن اهانت به امام راحل از سوی بعضی افراد خودفروخته افزود: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نظارت، هماهنگی و ساماندهی ائمه جماعات مساجد، مدارس و اداره‌ها توسط سازمان‌ تبلیغات اسلامی، تمامی ائمه جماعات استان کرمان باید از طریق تبلیغات اسلامی مشخص شوند.

- گردهمایی بزرگ مسئولان هیئات مذهبی شهرستان خرم آباد با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان ،نماینده ولی فقیه، استاندار،مدیرکل اطلاعات و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد. در این گردهمایی حجت الاسلام علی خادمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام محرم و محکوم کردن هتک حرمت به ساحت ملکوتی حضرت امام راحل (ره) در خصوص تبیین مفاهیم نهضت امام حسین(ع) مطالبی را عنوان کرد و گفت: باید مفاهیم رسای نهضت امام حسین(ع) را برای نسل جوان امروز تبیین کرده تا بدین وسیله با تهاجم نرم دشمنان اسلام و انقلاب مقابله شود لذا نباید فقط به عزاداری صرف و گریه و زاری اکتفا کنیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مرکزی گفت: هزار و 200 مبلغ در ایام محرم و صفر به مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام می شوند. حجت الاسلام احمد رضاییان افزود: این مبلغین که اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم و از روحانیون طرح هجرت هستند، در ایام محرم و صفر به بیان مسائل قیام عاشورا و مناسبتهای این ایام می پردازند و با برنامه ریزی فرهنگی برای جوانان کلاسهایی در خصوص اهداف عاشورا برگزار می کنند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از اعلام آمادگی این اداره برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه‌های ایام محرم الحرام خبر داد. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری اظهارداشت: این اداره‌کل با تشکیل جلسات ستاد ساماندهی شئون مذهبی درمناسبتهای مذهبی با موضوع ایام محرم همچنین برپایی نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای دینی با موضوع محرم از چندی پیش فعالیتهای خود را به مناسبت فرارسیدن ایام محرم الحرام آغاز کرده است.

- مراسم اختتامیه کنگره شعر عاشورایی در اداره کل تبلیغات اسلامی همدان برگزار شد. در این مراسم که با حضور شاعران و نویسندگان اهل قلم استان و دکتر ابوالقاسم حسینجانی، مولف، مترجم و استاد شعر و ادبیات کشور برگزار شد از برترینهای این کنگره با اهدای جوائزی قدردانی شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی گفت: برپایی مجالس همفکری وهم‌اندیشی در آستانه محرم وفصول تبلیغی یک ضرورت است. حجت‌الاسلام محمد سید‌آبادی در جمع روحانیون تربت حیدریه افزود: برای بهره‌برداری بیشتر از ماه محرم، روحانیون و مبلغین شایسته‌ترین افراد برای بیان معارف الهی وارزشهای انقلاب هستند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، توجه جدی به فرهنگ و آموزه‌های عاشورا و گسترش معارف حسینی را موجب استحکام بنای انقلاب اسلامی دانست.حجت الاسلام سید فرج الله موسوی اطهرخاطرنشان کرد: برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع) در هر سال ارزشهای انسانی را در جامعه زنده می کند. ی نهضت عاشورا را سمبلی از مجموعه دستورات عملی اسلام ناب برشمرد که می‌شود با تأسی و عمل به آن به سعادت دنیا و آخرت نائل شد‌.

- دوره آموزشی حفظ قرآن کریم ویژه نونهالان از اول دیماه در کانون قرآن خمسه‌النجبا شهرستان نور مازندران برگزار می‌شود. سمیه بلوکی، مسئول کانون قرآن خمسه‌النجباء شهرستان نور با اعلام این خبر گفت: تعداد 18 نفر از نونهالان و کودکان در دوره آموزشی حفظ قرآن کریم حضور دارند که 10 نفر از آنها در رده سنی زیر هفت سال و هشت نفر از آنان در رده سنی بالای هفت سال قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی که از اول دیماه برگزار خواهد شد، به مدت سه ماه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در فاطمیه شهرستان نور برگزار می‌شود.