به گزارش خبرگزاری مهر، "عشق خونین کربلا" هر شب قبل از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش می شود .

به همین مناسبت برنامه رادیویی "برکرانه فرات" نیز هر شب ساعت 21:15 از رادیو معارف پخش می شود .

تکرار آن برنامه هر روز ساعت 6:15 صبح خواهد بود .