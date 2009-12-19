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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

"عشق خونین کربلا" از شبکه اول سیما پخش می‌شود

"عشق خونین کربلا" از شبکه اول سیما پخش می‌شود

همزمان با ماه محرم، سخنرانی آیت‌الله جوادی آملی در قالب برنامه‌ای با عنوان "عشق خونین کربلا" از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عشق خونین کربلا" هر شب قبل از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش می شود .

به همین مناسبت برنامه رادیویی "برکرانه فرات" نیز هر شب ساعت 21:15 از رادیو معارف پخش می شود .

تکرار آن برنامه هر روز ساعت 6:15 صبح خواهد بود .

 

کد مطلب 1003037

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