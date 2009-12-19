پاکستان آماده برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قاضی حبیب الرحمن ظهر شنبه در بازدید از مجموعه نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به توانمندی ایران در صنعت نمایشگاهی افزود: رویدادهای بین المللی و بزرگی در سطح نمایشگاه های تخصصی و داخلی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است که پاکستان آماده همکاری و مشارکت در عرصه های بین المللی و دو جانبه با ایران در صنعت نمایشگاهی است.

سرکنسول پاکستان گفت: صنعت نمایشگاهی ایران اکنون در سطح منطقه شناخته شده است و موجب افزایش تعاملات و تفاهمهای تجاری میان کشورهای همسایه شده است و پاکستان علاوه بر اینکه همانند جمهوری اسلامی ایران کشور مسلمان است، در بخش های بسیاری در حوزه اقتصاد و تجارت نیز در حال مکاتبه و تبادلات تجاری نیز است.

وی افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی ایران از نمایشگاه های بین المللی از جمله مرکز نمایشگاه های شرق ایران، بسیار فراتر از حد تصور بوده و امروز این صنعت سهم عمده و تاثیرگذاری در منطقه داشته و موجب حضور جدی متخصصان و بازرگانان کشورهای آسیای میانه از ایران و حضور در این نمایشگاه ها شده است.

قاضی حبیب الرحمن با اشاره به عرضه دستاوردهای علمی ایران در نمایشگاه های بین المللی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران تکنولوژی و دانش فنی خود را به طور جدی در نمایشگاه های بین المللی عرضه می کند که از این لحاظ پاکستان آمادگی جدی خود را برای سرمایه گذاری در این صنعت به صورت جدی اعلام می کند.