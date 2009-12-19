معابر شرق تهران امسال مشکل آب گرفتگی نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، امین علی محمد زاده با اعلام این مطلب گفت: برای زمستان امسال همانند سال گذشته در زمینه نیروی انسانی، ماشین آلات و امکانات شن پاشی تمام پیش بینی های لازم انجام شده و تمامی مسیرها نیز مشخص و جایگاه دپوهای شن و نمک معلوم شده است.

وی افزود: با کار شبانه روزی و پیگیریهای مستمر، لوله گذاری در مسیر خیابانهای آیت، دردشت، تیرانداز و بلوار پروین به اتمام رسیده است.

محمدزاده گفت: در نقاطی که آبهای سطحی وارد این لوله ها می شود دریچه های تعبیه شده که این دریچه ها از ورود ضایعات و زباله به داخل لوله ها جلوگیری می کند.

رئیس اداره خدمات شهری منطقه هشت افزود: این دریچه ها به طور مرتب در طول شبانه روز لایروبی می شوند، به علاوه در ورودی این لوله ها توری نصب شده است تا از ورود پسماندها به این لوله ها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: همان طور که کوچه ها و خیابانهای منطقه هر روز نظافت می شوند، نهرهایی که سرپوشیده نیستند نیز تمیز می شوند تا انباشته شدن زباله و ضایعات مشکلی را به وجود نیاورد.

محمدزاده گفت: به طور کلی کار در مورد مسیرهای جمع آوری آبهای سطحی در اداره خدمات شهری در طول سال به گونه ای است که نیازی به اقدامات ویژه در فصل بارندگی نیست و تمامی نهرها به مرور لایروبی می شوند تا همیشه پاکیزه باشند.