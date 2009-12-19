صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: 40 درصد از صادرات فرش ایران از آذربایجان شرقی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 200 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت فرش آذربایجان شرقی شاغل هستند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تاکید کرد: برای رشد و اعتلای بیش از گذشته صنعت فرش منطقه باید سلیقه متقاضیان این محصول شناخته شود.

نجفی با بیان اینکه حمایت از فعالان فرش در دستور کار مسئولان قرار دارد،‌ اظهار داشت: به عنوان مثال اعطای 200 میلیارد ریال تسهیلات به تولیدکنندگان فرش آذربایجان شرقی در سفر دوم استانی هئت دولت به تصویب رسیده است.

به گفته رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی مکان یابی شهرک تولید و توزیع فرش در تبریز صورت گرفته و ایجاد موزه فرش هم در دست پیگیری است.