میانگین باسوادی مردم بوشهر 8 درصد بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، عباس قلی پور پیش از ظهر شنبه در همایش تجلیل از 30 سال تلاش علمی و فرهنگی جهادگران عرصه سوادآموزی شهرستان دشتستان افزود: هم اینک میانگین باسوادی در کشور 85 درصد است این درحالی که این میانگین در استان بوشهر 98 درصد است.

وی با بیان اینکه به برکت انقلاب و معمار کبیر آن، حضرت امام خمینی به اهداف خود دست یافته ایم، اظهار داشت: شهرستان دشتستان از لحاظ باسوادی و ریشه کنی بیسوادی پیشرفت قابل توجهی کرده است و در 85 روستای شهرستان دشتستان جشن باسوادی برگزار شده است.

مدیرکل نهضت سوادآموزی استان بوشهر اضافه کرد: شهرستان دشتستان در عرصه کلاس گذاری رتبه اول استان را کسب کرده است.

قلی پور خواستار توجه و حرکت ویژه در فعال کردن ستاد اجرایی باسوادی و شناسایی دیگر افراد بی سواد در این شهرستان شد.

فرماندار دشتستان نیز با بیان اینکه 96 درصد جمعیت زیر 50 سال شهرستان دشتستان باسواد هستند، گفت: انتظار می رود مسئولان نهضت سوادآموزی با همت خود در ریشه کنی کامل بیسوادی در شهرستان تلاش کنند.

غلامحسین زارعی تاسیس نهضت سواد آموزی را یکی از ابتکارات مهم معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی دانسته و از همت و تلاش مسئولان و آموزشیاران نهضت در امر ریشه کنی بیسوادی تقدیر کرد.

در این مراسم از آموشیاران و تعدادی از مسئولان نهضت سواد آموزی شهرستان تجلیل شد.