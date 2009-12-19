به گزارش خبرنگار مهر، ناظمی اردکانی در اولین نشست خبری خود که صبح روز شنبه برگزار شد با اعلام برنامه های دهگانه خود در سازمان ثبت احوال افزود: اولین برنامه ای که بدنبال آن هستیم کارت شناسایی هوشمند ملی است که مطالعات اولیه آن انجام شده است و این کارت کاربرد چندگانه دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور با بیان اینکه بخشی از هزینه کارت از مردم دریافت و بقیه از سوی دولت تامین اعتبار می شود ادامه داد: با صدور کارتهای شناسایی هوشمند، کارتهای ملی فعلی باطل می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در کارت هوشمند ملی اطلاعاتی همچون گواهینامه افراد نیز لحاظ می شود گفت: در این باره کارگروهی در معاونت راهبردی ریاست جمهوری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده که راجع به کاربردهای این کارت تصمیمگیری شود اما هنوز در این باره به نتیجه گیری قطعی نرسیده ایم.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه این کارتها انتهای تایید هویت افراد است افزود: فعلاً مشخصات هویتی افراد در کارت هوشمند دیده شده اما بستر لازم در این کارت برای مشارکت نهادهای دیگر نیز لحاظ شده است.

100 میلیون سند هویتی در ثبت احوال موجود است

رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور ایجاد آرشیو الکترونیک اسناد موجود ثبت احوال را از دومین برنامه های کاری خود برشمرد و افزود: هم اکنون 100 میلیون سند هویتی ایرانی در سازمان موجود است که در تلاشیم تمام آنها را الکترونیکی کرده تا اماکن دسترسی سریع وجود داشته باشد.

دفاتر ثبت احوال غیردولتی راه اندازی می شود

معاون وزیر کشور از به کارگیری بخش غیردولتی برای ارائه خدمات تصدی گری ثبت احوال خبر داد و گفت: در این زمینه نیز مطالعات لازم صورت گرفته و مقدمات لازم برای صدور 20 دفتر در استان تهران فراهم آمده است.

ناظمی اردکانی بیان اینکه هدف از به کارگیری بخش خصوصی در ثبت وقایع حیاتی، خدمت رسانی بهتر به مردم است ادامه داد: افرادی که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند می توانند به ثبت احوال مراجعه کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که به دلیل اماکن جعل اسناد و حساسیت وقایع حیاتی، ورود بخش خصوصی به این حوزه منطقی است گفت: فعالیت این دفاتر محدود به امور تصدیگری است که در پیشخوانهای دفاتر کنونی ثبت احوال صورت می گیرد و تغییرات در اسناد هویتی با نظر سازمان خواهد بود.

وی درباره چگونگی ارائه مجوز برای راه اندازی دفاتر در این حوزه گفت: صلاحیت علمی، تخصصی و فردی در این حوزه بسیار مهم بوده چرا که مسئله صیانت از احوال افراد مطرح است.

ترویج کارت شناسایی ملی در تمام اداره ها

ناظمی اردکانی ترویج شماره ملی در تمام اداره ها و سازمانها به عنوان یکی از برنامه های جدید ثبت احوال خبر داد و گفت: باید به شکلی در این زمینه عمل شود که شماره ملی هر فرد کد پرونده او در اداره های مختلف شود تا پس از الکترونیکی شدن اسناد امکان دسترسی آسان به اسناد فراهم شود.

معاون وزیر کشور تجزیه و تحلیل وقایع حیاتی از جمله ولادت، وفات، طلاق و ازدواج را از دیگر برنامه های کاری خود خواند و اظهار کرد: باید آمار دقیق و تحلیل شده را برای برنامه ریزی در اختیار دستگاههای مختلف قرار دهیم چرا که معتقدیم هیچ برنامه ای بدون وجود آمار دقیق درست اجرا نمی شود.

وی با بیان اینکه مطالعات تطبیقی ثبت احوال ایران با کشورهای دنیا را نیز جزو اهدافمان قرار داده ایم، گفت: باید نقاط قوت ثبت احوال کشورهای دیگر را شناسایی و آن را در کشورمان بکار بندیم.

صدور شناسنامه های جدید از بهمن ماه سال جاری

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین از صدور شناسنامه های جدید برای افراد بالای 15 سال خبر داد و گفت: هم اکنون صدور پایلوت این شناسنامه ها در اداره کل وزارت امور خارجه آغاز شده است و قرار نیست برای همه ایرانیان صادر شود.

وی ادامه داد: شناسنامه های جدید تنها برای افراد بالای 15 سال که قصد تعویض شناسنامه خود را داشته باشند صادر می شود.

ناظمی اردکانی تفاوت در طراحی و مواد اولیه در کاغذ و لمینت، برخورداری از بار کد شناسایی و عکس اسکن شده را از خصوصیات شناسنامه های جدید برشمرد و اظهار کرد: استفاده از لمینت در شناسنامه های جدید موجب افزایش عمر این سند هویتی ومصون ماندن از تغییرات خواهد شد.