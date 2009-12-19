سرهنگ حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در هشت ماه نخست سال جاری بیش از 214 هزار و 496 عدد قرص و داروهای روانگردان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی استان کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در هشت ماه نخست سال جاری با همکاری مردم بیش از دو تن و 633 کیلو گرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط کردند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از دستگیری دو هزار و 444 نفر در این مدت خبر داد و بیان داشت: در هشت ماهه سال جاری 41 باند مواد مخدر منهدم و 539 نفر معتاد نیز به مراکز درمانی جهت ترک اعتیاد معرفی شده اند.سرهنگ رحیمی با اشاره به افزایش کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیان داشت: با توجه به آمار های موجود در این مدت ما شاهد کشف 145 درصدی جعل، کشف 125 درصدی سرقت احشام ، 106 درصدی کشف سرقت خودرو، کشف 100 درصدی آدم ربایی، 94 درصدی جیب بری، 83 درصدی کلاهبرداری، 78 درصدی کشف موتورسیکلت و کشف 77 درصدی سرقت اماکن بودیم.

وی همچنین کشف 74 درصدی عتیقه جات، 67 درصدی اخاذی، 62 درصدی سرقت مغازه، 54 درصدی کیف قاپی و 49 درصدی سرقت منزل را از جمله اقدامات نیروی انتظامی استان لرستان در مدت زمان یاد شده برشمرد.