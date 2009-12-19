به گزارش خبرنگار مهر علیخانی امروز در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت نان گفت: تحول در تولید نان کشور راهبردی است که وزارت بازرگانی آن را دنبال می کند تا با استفاده از آخرین تکنولوژی در تولید نان، به بهینه سازی تولید، بهداشتی شدن محیط تولید نان و کاهش ضایعات آن دست یابد.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه امروزه شرایط زندگی مردم تغییر پیدا کرده و صرفه جویی در وقت آنان ضروری است، افزود: تولید انبوه نان صنعتی در قالب استانداردهای تعریف شده مهمترین هدف سومین نمایشگاه بین المللی نان است که با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، این هدف گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: امیدواریم با توجه به تبلیغات مناسبی که درخصوص فرهنگ سازی برای مصرف نان صنعتی درکشور انجام شده آگاهی مردم هم دراین زمینه بیشتر شده باشد.

معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: بحث فرهنگ سازی مصرف نان صنعتی درکشور با توجه به اینکه ذائقه و سلیقه مردم ما به مصرف نان سنتی عادت کرده است، بسیار مهم است که دراین نمایشگاه هم سعی شد تا انواع نان صنعتی مطابق با ذائقه مردم ارائه شود.

به گفته علیخانی نکته دیگری که دراین نمایشگاه مورد توجه قرار گرفت موضوع چگونگی سرمایه گذاری در زمینه تولید نان صنعتی و پوشش مراحل مختلف تولید آن بود تا افراد سرمایه گذار به سرمایه گذاری در این زمینه تشویق شوند.