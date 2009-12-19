نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی فردا اعلام می شود

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی مرحله اول آزمون به میزان دو برابر ظرفیت پذیرش و انتخاب محل تحصیل از طریق اینترنت بر اساس برنامه زمان بندی فردا اعلام می شود.

وی افزود: بر اساس برنامه زمان بندی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89-88 مهلت اعتراض به نتایج مرحله اول تا 30 آذرماه است و داوطلبانی که اسامی آنها در مرحله اول اعلام می شود در مدت زمانی14 تا 17 دی ماه نیز به مصاحبه دعوت می شوند.

طاهرنژاد خاطرنشان کرد: نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89-88 در 7 بهمن ماه اعلام می شوند و داوطلبان تا 8 بهن ماه فرصت دارند اعتراضات خود را به صورت اینترنتی ارسال کنند.

به گزارش مهر، ظرفیت دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89-88 در 47 رشته 428 نفر، ظرفیت مازاد ظرفیت دکتری تخصصی(Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی نیز 70 نفر در 26 رشته و ظرفیت پذیرش شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی در مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) علوم پایه پزشکی 41 نفر اعلام شده است.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) روز 8 آبان سال 88 در 5 شهر با رقابت 4 هزار و 12 نفر به طور همزمان برگزار شد.