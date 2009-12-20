فیلمبرداری"شرط اول" در خیابان طالقانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 80 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی "شرط اول" به پایان رسیده است و فیلمبرداری این فیلم در بیمارستانی در خیابان طالقانی ادامه دارد.همچنین شهاب عباسی نویسنده این فیلم به جمع بازیگران اضافه شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری اواخر هفته به پایان می‌رسد.

این فیلم روایت زندگی فردی به نام بهرام است که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی می‌شود و با یک معجزه دوباره به زندگی برمی‌گردد. عبدی، دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده، پروین قائم مقامی، امیر مهدی‌کیا، فرهاد بشارتی و پریا شمس بازیگران فیلم سینمایی "شرط اول" هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: شهاب عباسی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، مدیرتولید: پیمان جعفری، طراح گریم: مهری شیرازی، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: سعید اسدی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: حمیدرضا علیپور، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: محمد فوقانی، مژده مرادی، روابط عمومی: بهناز شیربانی، تدوین: نازنین مفخم، صداگذاری: رحیمه شجاعی، مدیر تدارکات: فواد بوربور.

فیلمبرداری فیلم سینمایی "شرط اول" که برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود از 12 آبان در تهران آغاز شده، تدوین و صداگذاری همزمان با فیلمبرداری انجام می‌شود.