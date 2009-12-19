به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه تصویب شده در نشست سازمان لیگ فدراسیون والیبال، مرحله پلیآف رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 3 از 2 برگزار خواهد شد. برگزاری بازیها به این صورت، پس از بحث و تبادل نظر با نماینده تیمهای شرکتکننده در این رقابتها به تصویب نهایی رسید.
* مرحله برگشت فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور از بهمنماه آغاز خواهد شد. در این مرحله از رقابتها، بازیها به صورت فشرده پیگیری میشود. طوریکه هر تیم در هر هفته دو دیدار انجام خواهد داد.
* میزبان دیدار اول و سوم مرحله پلیآف براساس موقعیت تیمها در جدول ردهبندی تعیین میشود.
* به جز سنگ آهن بافق یزد و ارومیه، نماینده دیگر تیمهای لیگ برتر در نشست امروز (شنبه) حضور داشتند.
* در این نشست مصوب شد تا در پایان مسابقات لیگ برتر 88 دو تیم شهرستانی و یک تیم تهرانی به لیگ دسته اول سقوط کنند. ضمن اینکه از این لیگ هم دو تیم سهمیه لیگ برتر سال آینده را کسب خواهند کرد.
* دوره آتی رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور با حضور 14 تیم برگزار خواهد شد.
* انتقاد از قضاوت بازیها در هفتههای گذشته یکی دیگر از موارد مورد بحث در نشست مشترک اعضای سازمان لیگ والیبال و نماینده تیمهای لیگ برتری بود. رئیس فدراسیون والیبال در این مورد گفت: "طی نشستی که در کمیته داوران برگزار شد به همه داوران تذکر دادیم با دقت عمل بیشتری سوت بزنند".
جلسه مشترک اعضای سازمان لیگ فدراسیون والیبال و نماینده تیمهای لیگ برتری در محل این فدراسیون برگزار خواهد شد.
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