به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه تصویب شده در نشست سازمان لیگ فدراسیون والیبال، مرحله پلی‏آف رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‏های کشور به صورت 3 از 2 برگزار خواهد شد. برگزاری بازی‎ها به این صورت، پس از بحث و تبادل نظر با نماینده تیم‏های شرکت‏کننده در این رقابت‎ها به تصویب نهایی رسید.

* مرحله برگشت فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور از بهمن‎ماه آغاز خواهد شد. در این مرحله از رقابت‎ها، بازی‎ها به صورت فشرده پیگیری می‏شود. طوریکه هر تیم در هر هفته دو دیدار انجام خواهد داد.

* میزبان دیدار اول و سوم مرحله پلی‏آف براساس موقعیت تیم‏ها در جدول رده‏بندی تعیین می‏شود.

* به جز سنگ آهن بافق یزد و ارومیه، نماینده دیگر تیم‏های لیگ برتر در نشست امروز (شنبه) حضور داشتند.

* در این نشست مصوب شد تا در پایان مسابقات لیگ برتر 88 دو تیم شهرستانی و یک تیم تهرانی به لیگ دسته اول سقوط کنند. ضمن اینکه از این لیگ هم دو تیم سهمیه لیگ برتر سال آینده را کسب خواهند کرد.

* دوره آتی رقابت‏های لیگ برتر باشگاه‏های کشور با حضور 14 تیم برگزار خواهد شد.

* انتقاد از قضاوت بازی‏ها در هفته‌های گذشته یکی دیگر از موارد مورد بحث در نشست مشترک اعضای سازمان لیگ والیبال و نماینده تیم‏های لیگ برتری بود. رئیس فدراسیون والیبال در این مورد گفت: "طی نشستی که در کمیته داوران برگزار شد به همه داوران تذکر دادیم با دقت عمل بیشتری سوت بزنند".

جلسه مشترک اعضای سازمان لیگ فدراسیون والیبال و نماینده تیم‎های لیگ برتری در محل این فدراسیون برگزار خواهد شد.