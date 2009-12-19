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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

در آذربایجان شرقی؛

اجساد دو نفر از کشته شدگان در اثر بهمن به پزشکی قانونی منتقل شد

اجساد دو نفر از کشته شدگان در اثر بهمن به پزشکی قانونی منتقل شد

تبریز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی ورزقان اعلام کرد: اجساد دو دانش آموز اهل این شهرستان که طی روزهای گذشته در اثر سقوط بهمن جان خود را از دست داده بودند به پزشکی قانونی آذربایجان شرقی منتقل شد.

سرهنگ علی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورزقان افزود: بعد از خارج کردن اجساد این دانش آموزان از زیر برف و سیر مراحل قانونی، این اجساد با هماهنگی مقام قضایی به پزشکی قانونی آذربایجان شرقی منتقل شدند.

وی یادآور شد: مأموران انتظامی ورزقان اواخر هفته گذشته با دریافت خبری مبنی بر سقوط بهمن در محور مابین دو روستای "شیخملو" و "چراغلو" در محلی به نام دولایی، به محل اعزام شده و موفق شدند با کمک تعدادی از اهالی محل، اجساد "ج ـ ص" فرزند سعدی 15 ساله و "م ـ ن" فرزند قارداشعلی 14 ساله را کشف کنند.

به گفته فرمانده انتظامی ورزقان، ‌این دو دانش آموز هنگام بازگشت از مدرسه، گرفتار بهمن شده و جان خود را از دست دادند.

ورزقان با 44 هزار نفر جمعیت در 97 کیلومتری شمال شرقی تبریز، ‌مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

کد مطلب 1003058

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