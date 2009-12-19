اجساد دو نفر از کشته شدگان در اثر بهمن به پزشکی قانونی منتقل شد

سرهنگ علی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورزقان افزود: بعد از خارج کردن اجساد این دانش آموزان از زیر برف و سیر مراحل قانونی، این اجساد با هماهنگی مقام قضایی به پزشکی قانونی آذربایجان شرقی منتقل شدند.

وی یادآور شد: مأموران انتظامی ورزقان اواخر هفته گذشته با دریافت خبری مبنی بر سقوط بهمن در محور مابین دو روستای "شیخملو" و "چراغلو" در محلی به نام دولایی، به محل اعزام شده و موفق شدند با کمک تعدادی از اهالی محل، اجساد "ج ـ ص" فرزند سعدی 15 ساله و "م ـ ن" فرزند قارداشعلی 14 ساله را کشف کنند.

به گفته فرمانده انتظامی ورزقان، ‌این دو دانش آموز هنگام بازگشت از مدرسه، گرفتار بهمن شده و جان خود را از دست دادند.

ورزقان با 44 هزار نفر جمعیت در 97 کیلومتری شمال شرقی تبریز، ‌مرکز آذربایجان شرقی واقع است.