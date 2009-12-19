سرهنگ امیر الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ماموران امنیت اخلاقی و اداره اماکن عمومی استان در دو هفته گذشته در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با فروشندگان و تهیه کنندگان این گونه اقلام هفت هزار و 305 حلقه سی دی غیر مجاز را کشف و ضبط کردند

وی بازدید محسوس و غیر محسوس از دو هزار و 411 واحد صنفی، اخطار، پلمپ و فک پلمپ به 270 واحد صنفی متخلف و تذکر لسانی به یک هز ار و 806 واحد صنفی را از دیگر فعالیتهای پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان برشمرد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده به یک هزار و 842 نفر از افراد بد پوشش تذکر لسانی داده شده است.

وی توقیف 17 دستگاه خودرو و موتورسیکلت را از دیگر اقدامات این پلیس برشمرد و یادآور شد: در این مدت 12 نفر از رانندگان وسایل نقلیه به علت ناهنجاری صوتی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

سرهنگ الماسیان پاکسازی 4 تفرجگاه، کشف 72 دستگاه تجهیزات ماهواره و کشف 4 دستگاه کیس رایانه را از دیگر فعالتیهای پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان لرستان عنوان کرد.