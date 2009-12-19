به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری امروز در مراسم اختتامیه نمایشگاه نان گفت: تاکنون بانکها 135 میلیارد تومان برای ساخت سیلو تسهیلات اختصاص داده اند، این درحالی است که هم اکنون 342 کارخانه آرد در کشور فعال هستند که متاسفانه این کارخانجات با 50 درصد از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند.

وزیر بازرگانی افزود: ظرفیت اسمی کارخانجات آرد کشور 18 میلیون تن است که 9 میلیون تن از ظرفیت آن بالفعل است، از سوی دیگر، نمایندگان مجلس یا مقامات شهری خواهان دریافت مجوز برای ساخت کارخانه آرد هستند.

وی تصریح کرد: ایران برای توسعه صنعت نان خود نیاز به سرمایه گذاری در حلقه های اولیه این صنعت از جمله بخش کشاورزی و تولید گندم و سیلوسازی دارد.

غضنفری سپس به حذف عوارض صادرات و واردات گندم از بیستم آبان ماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: حذف عوارض صادرات گندم موجب می شود تا گندم خارجی به سهولت وارد کشور شده و با ایجاد ارزش افزوده تبدیل به آرد شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 57 هزار واحد نانوایی در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد، بخشی از نانوایی ها آرد یارانه ای دریافت کرده و 5 هزار و 400 واحد نانوایی نیز که آزاد پز هستند، آرد با نرخ آزاد خریداری می کنند.

وزیر بازرگانی در خصوص وضعیت تولید نان صنعتی در کشور گفت: در حال حاضر در ایران 37 هزار تن نان فانتزی و 360 هزار تن نان صنعتی تولید می شود، در حالی که باید ظرفیت تولید نان صنعتی در کشور 4 میلیون 800 هزار تن باشد.

وی با تاکید بر ضرورت بهسازی نانوایی ها اذعان داشت: 54 هزار واحد نانوایی باید بهسازی شوند که تاکنون بهسازی 11 هزار واحد نانوایی آغاز شده و مابقی واحدهای نانوایی نیز به زودی بهسازی خواهند شد.

غضنفری تاکید کرد: برای این امر بودجه 55 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که تاکنون 33 میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.

به گفته وی کشورهای عضو CIS برای صادرات گندم خود به کشورهای مختلف چشم امیدشان به ایران است تا بتوانند مازاد گندم تولید شده خود را از طریق ایران ترانزیت کنند.

وزیر بازرگانی افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس بر خلاف کشورهای عضو CIS نیاز به واردات گندم دارند، زیرا این کشورها سالانه 17 میلیون تن گندم تولید کرده و میزان مصرف گندم آنها در طول سال 5/37 میلیون تن است.

وی با اشاره به اینکه ایران می تواند نسبت به سوآپ گندم برای کشورهای عضو CIS و ترانزیت گندم آنها اقدام نماید، اظهار داشت: ایران با سیلوسازی و ذخیره کردن گندم کشورهای عضو CIS می تواند زمینه سوآپ گندم در کشور را فراهم کند.

غضنفری با بیان اینکه ایران دارای سیلو با ظرفیت 6 میلیون تن است، تصریح کرد: برای سوآپ گندم کشورهای CIS باید ظرفیت سیلوهای خود را به 18 میلیون تن برسانیم، این در حالی است که در شرایط کنونی، با کمبود ظرفیت 12 میلیون تنی در بحث سیلوسازی مواجه هستیم.