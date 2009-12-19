1000 پروژه در ایام دهه فجر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد بعداز ظهر شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در اراک با اشاره به خدمات صورت گرفته به مردم افزود: بسیاری از طرح ها و پروژه های عمرانی استان آماده بهره برداری در ایام دهه فجر هستند.

وی گفت: اعتبار صرف شده برای اجرای این پروژه ها بسیار کلان بوده است و انتظار می رود در روزهای آینده تعداد این طرح ها به هزار پروژه افزایش یابد که ارزش کلی این طرح ها در روزهای آینده بررسی و اعلام خواهد شد.

استاندار اضافه کرد: اجرای نهضت آسفالت در شهرها و مناطق مختلف استان به منظور بهبود وضعیت آسفالت موجود در شهرها و جاده ها، اجرای زیر گذر میدان جهاد، سردشت، پل بختیاری و نیز اتمام بخش بزرگی از واحد های طرح مسکن معهر در ساوه و توسعه فعالیت های شرکت بنرو خودرو از جمله طرح هایی است که هم اینک برای افتتاح آماده است.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه همه دستگاه های اجرایی استان باید تا اول بهمن ماه لیست کامل طرحها و پروژه های آماده بهره برداری خود را به استان اعلام کنند، بیان داشت: استان مرکزی از جمله استان هایی است که در زمینه تعداد پروژه های آماده بهره برداری ازوضعیت مطلوبی برخوردار بوده که می طلبد دستگاه ها در حداقل زمان ممکن نسبت به اعلام لیست کامل پروژه های خود برای جمع بندی نهایی آن اقدام کنند.

استاندارمرکزی با اشاره به وجود زمینه های بسیار سرمایه گذاری در استان خاطرنشان کرد: با وجود رکود اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی بسیاری تمایل خود را برای سرمایه گذاری دراستان مرکزی و طرح های مختلف آن اعلام کرده اند که این موضوع نشان از موقعیت خاص استان مرکزی در جذب سرمایه های خارجی دارد.

تشکیل بیش از 60 ستاد مردمی در دهه فجر

دبیر ستاد برگزاری مراسم های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان مرکزی نیز گفت: برای گرامیداشت این ایام در استان، 24 کمیته استانی تشکیل که بر کار 60 ستاد و کمیته مردمی در محله های مختلف شهرهای استان مرکزی نظارت خواهند کرد.

حجت الاسلام عباس هاشمی افزود: کمیته های بانوان، تبلیغات و اطلاع رسانی، سازمانها، بسیج، اصناف، کارگران، دانشجویان، تعاون، امنیتی و کارمندان از جمله کمیته های استانی تشکیل شده در این ستاد است.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری این مراسم ها به صورت مردمی گفت: کمیته های تشکیل شده با استفاده از توان و استعدادهای مردمی و نیز مشارکت مردم نسبت به برنامه ریزی برای گرامیداشت این ایام اقدام خواهند کرد و نباید به این مراسمها رنگ و بوی دولتی داد.