به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد انتصاری ظهر شنبه در گردهمایی مسئولان هیئتهای مذهبی در کردکوی افزود: سیدالشهداء تابلوی همیشه زنده تاریخ است که هرگز خاموش نخواهد شد و موضوع کربلا و عاشورا گنج معنوی، مذهبی و فقهی ما هست و باید پیام عاشورا را جدی گرفته و از آن درس بگیریم.

وی اظهار داشت: مداحان و مبلغین باید معارف و فضیلتهای معنوی جامعه را بالا برده و مردم را از انحرافاتی که امروز از طرف منافقین، جامعه ما را تهدید می کند هوشیار سازند.

حجت الاسلام انتصاری با اشاره به آیات و روایاتی در خصوص اسراف از مسئولان هیئتهای مذهبی و هیئت امنای مساجد خواستار پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در مساجد و هیئات بویژه در ماه محرم شد.

همچنین معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی بندرترکمن، هیئات مذهبی را محدثه و عامل بقای انقلاب اسلامی معرفی کرد.

سیدعلی میرباقری با اشاره به برنامه ریزی دقیق و به موقع هیئات مذهبی قبل از ماه محرم الحرام بیان کرد: هیئتهای مذهبی باید پاسخگوی شبهات حاکم از سوی بیگانگان در ذهن جوانان باشند و انتقال درست رسالت عاشورا به نسل بعد از وظایف این قشر عظیم و تأثیرگذار است.

وی الگو برداری از امام حسین(ع) در دفاع از حق و بسط و گسترش معارف ناب دین مبین اسلام را تأکید کرد.