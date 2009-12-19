دوران تعلیق برخورد دهنده بزرگ هادرون آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برخوردها در برخورد دهنده بزرگ هادرون بخشی از آزمایشی است که به منظور باز خلق موقعیتی طراحی شده است که بلافاصله پس از انفجار بزرگ در زمان آغاز شکل گیری جهان هستی به وجود آمده است تا دانشمندان بتوانند به این شکل درک بهتری از طبیعت ماده به دست آورند.

اکنون با پایان یافتن سال 2009 این برخورد دهنده بزرگ پس از انجام چندین برخورد در بالاترین سطح انرژی در جهان به صورت موقت فعالیتهای خود را معلق خواهد کرد تا برای انجام آزمایش بزرگ در سال آینده آماده شود.

رالف هیور - مدیر کل سرن اعلام کرد دوره فعالیت اولیه این برخورد دهنده بزرگ طبق انتظارات به اتمام رسیده است و طی آن تمامی فرایندهای مورد نظر از جمله آزمایش تمامی سیستمهای برخورد دهنده، ایجاد داده های ناشی از سنجش استانداردهای دستگاه و آشکار شدن بخشهایی که در دوره تعلیق فعالیت باید مورد تعمیر قرار گیرند، با موفقیت انجام گرفته اند.

دانشمندان سرن به تازگی برخوردی با انرژی بالاتر، در حدود 2.36 ترا الکترون ولت در این برخورد دهنده ایجاد کرده اند که از زمان فعال سازی هادرون در نوامبر 2009، رکوردی جدید در زمینه سطح انرژی در میان قدرتمند ترین برخورد دهنده های جهان به شمار می رود.

یک تریلیون الکترون ولت انرژی برابر انرژی است که یک پشه برای پرواز کردن مصرف می کند، اما زمانی که این میزان انرژی بر روی ذره ای زیر اتمی متمرکز شود، قدرت آن بسیار غیر قابل تصور خواهد شد. زمانی که برخورد دهنده بزرگ هادرون با سطح کامل انرژی فعالیت خود را آغاز کند پرتوهای پروتونی را با انرژی 7 تریلیون الکترون ولتی به منظور برخوردی در سطح انرژی 14 تریلیون الکترون ولت در تونل پرتاب خواهد کرد.

برخورد دهنده بزرگ هادرون اکنون در دوره تعلیق قرار گرفته است و در فوریه 2010 فعالیت خود را از سر خواهد گرفت تا در این دوره زمانی مهندسان بتوانند آن را برای آزمایش بزرگ آماده ساخته و پس از آن برنامه بزرگ تحقیقاتی خود را آغاز کنند.

بر اساس گزارش رویترز، هادرون در ابتدا فعالیت خود را در دسامبر 2008 آغاز کرد اما پس از گذشت 10 روز، نقص فنی آن را از کار انداخت و مهندسان ناگزیر به غیر فعال ساختن این آزمایشگاه عظیم فیزیکی شدند.