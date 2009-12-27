بیشترین ساخت و ساز غیرمجاز بجنورد توسط ادارات دولتی انجام می گیرد

محمدرضا لنگری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: بر اساس بررسی شورای شهر بجنورد 83 دستگاه دولتی خراسان شمالی ساخت و ساز غیرمجاز داشتند.

وی اضافه کرد: هر یک از این سازمانها و دوایر دولتی در استان حداقل بین 400 تا 500 متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: در حالی ادارات دولتی استان خراسان شمالی در امر ساخت و سازها تخلف دارند که انتظار مردم و نمایندگان از آنها قانونگرایی است.

لنگری افزود: در حال حاضر سازمانهای دولتی استان خراسان شمالی که در مرکز استان مستقر هستند، 100 میلیارد ریال به شهرداری بجنورد بدهکار هستند.

وی بدهکاری این دستگاه های دولتی را شامل بدهی ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی اعلام کرد.

وی گفت: اکثر ادارات دولتی استان که در بجنورد در واحدهای مسکونی مستقر شده و فعالیت اداری انجام می دهند فاقد پارکینگ خودرو و سایر زیرساختها هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: هم اکنون خودروهای دولتی این ادارات به دلیل نداشتن پارکینگ در داخل خیابانهای اصلی و فرعی شهر بجنورد پارک شده و تردد شهروندان را نیز با مشکل مواجه کرده است.



لنگری افزود: با گذشت پنج سال از تشکیل استان خراسان شمالی و شروع ساخت و سازها در سایت اداری تاکنون هیچیک از ادارات موفق به ساخت ساختمان اداری در سایت اداری نشده و همه در داخل شهر در واحدهای مسکونی فعالیت دارند.