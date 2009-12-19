مقوله پژوهش برای حوزه های زیرساختی دانشگاه تعریف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فریدون رهنما ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر ایجاد نهادهای پژوهشی تاکید کرد و ایجاد این مراکز را از لازمه های توسعه علم در کشور دانست.

وی رسیدن به کمال علمی را منوط به گسترش فعالیتهای پژوهشی دانست و بیان کرد: ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در کنار یکدیگر می توانند در رسیدن به اهداف آموزشی کشور موثر باشند.

این پژوهشگر ارتقاء سیستم آموزش در کشور را نیازمند به گسترش زیرساختهای حوزه پژوهشی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به این مهم باید مقوله تولید علم و فناوری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رهنما اقدامات پژوهشی صورت گرفته در دانشگاه آزاد آسلامی را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به روند افزایشی این فعالیتها طی سالهای گذشته اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در ارائه مقالات برترعلمی پژوهشی و منتخب آی اس آی رتبه سوم کشوری در سال 2007 و رتبه دوم کشور در سال بعد را کسب کرده است.

سهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در تولید مقالات پژوهشی شش درصد است

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: سهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در تولید مقالات پژوهشی شش درصد است که رقم بسیار مناسبی محسوب می شود.

بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد پنج درصد است

رهنما بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد را پنج درصد ذکر کرد و اظهار داشت: بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد هم اکنون پتانسیل جذب بیش از بودجه کنونی را دارند.

وی بر ضرورت ایجاد برنامه ریزی مدون فعالیتهای پژوهشی تاکید کرد و ادامه داد: تحقق این مهم نقش بسزایی در افزایش روند اقدامات پژوهشی دارد.

این محقق تاکید کرد: باید از بودجه های در نظر گرفته شده برای ساختارهای علمی پوهشی به صورت کارآمد و مناسب استفاده شود تا منتج به تحقق عالی اهداف علمی شود.

برای انجام فعالیتهای پژوهشی هیچ محدودیتی وجود ندارد

رهنما جذب محققین و تشویق آنان به انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی را از سیاستها و برنامه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی بیان و عنوان کرد: برای انجام این فعالیتها هیچ محدودیتی برای گروه مخاطب از جمله دانشجویان باشگاه پژوهشگران، اعضای هیئتهای علمی و اساتید وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد پس از بررسی و امکان سنجی طرحهای علمی پژوهشی دانشجویان با توجه به مقررات موجود دانشگاه در این زمینه بودجه کافی را برای ادامه فعالیت و تحقیق در اختیار آنان قرار می دهد.

این مسئول با بیان اینکه همه چیز برای کار پژوهشی در دانشگاه آزاد مهیا است، عنوان کرد: نگاه دانشگاه آزاد به محققان شامل اساتید، کارشناسان و اعضای هیئتهای علمی نگاه حمایتی است و این گروه می توانند با مجوز دانشگاه آزاد در کنفرانسهای علمی حضو یابند.

رهنما با اشاره به تامین هزینه های تحقیقات پژوهشی از طریق بودجه های دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: به این دلیل تولید علم در مجامع علمی باید به نام دانشگاه آزاد ثبت شود.

وی گفت: هم اکنون 70 درصد از منابع در اختیار محققان و پژوهشگران قرار دارد که این میزان به 90 درصد نیز قابل افزایش است.

تجارت سازی فعالیتهای پژوهشی یک نیاز است

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بر تجارت سازی فعالیتهای پژوهشی در کشور تاکید و رسیدن به این امر را از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد.

رهنما ادامه داد: فعالیتهای پژوهشی باید طوری ساماندهی شوند که قابلیت تبدیل به ثروت را داشته باشند.

وی افزود: هم اکنون دانشگاه در تبدیل علم به ثروت هیچ سهمی ندارد اما تولید علم برای ثروت یکی از سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی است.

دانشگاه آزاد اسلامی باید بین المللی شود

رهنما در آخرین بخش از سخنان خود نیز نیاز جامعه به خدمات علمی، پژوهشی را یادآور شد و اظهار داشت: از اهداف کلان دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای جایگاه آن در سطح جهانی و تبدیل به دانشگاه بین المللی است.

وی رعایت شاخصه های بین المللی را از موارد لازم برای این ارتقا دانست و یادآور شد: برای تحقق این مهم باید تولید علم در فضای بین المللی را افزایش دهیم که این کار نیز نیاز به جدی گرفتن سطح تحقیقات دارد.