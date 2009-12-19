شهروز اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد در پنج کانون مداحان و شعرای شهرستانهای اردبیل، گرمی، مشگین ‌شهر، پارس‌آباد و خلخال فعالیت می کنند.

وی با اشاره به برگزاری همایش استانی مداحان و شعرا در آستانه ماه محرم افزود: این همایش با هدف شناسایی آسیبها و تهدیدهای عزاداری و به منظور ارائه راهکارهایی برای مقابله با این آسیبها برگزار شد.

رئیس کانون مداحان و شعرای استان اضافه کرد: در این همایش یک روزه ضمن برگزاری دوره‌ های آموزشی برای مداحان کتاب مقتل ‌شناسی "لحوف" و یک سی‌ دی کامل از نحوه عزاداریهای ماه محرم به مداحان و شعرا ارائه شد تا با برخی مبانی عزاداری آشنا شوند.

وی همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن تمام مداحان و شعرا استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی طی سال آینده خبر داد و بیان داشت: هم اکنون بیش از نیمی از این افراد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی استان قرار دارند.

اردبیلی از مداحان و شعرا خواست که از بیان برخی مسائل غیر واقعی و بدعتهای نادرست در عزاداریها خودداری کرده و با پرهیز از هرگونه رقابتها و اختلاف‌افکنی ها، با منش و عمل صحیح اذهان مردم را نیز به سمت و سوی اندیشه پاک اسلامی و اعتقادی سوق دهند.

وی در پایان رعایت شأن عزاداری را در مداحیها ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مداحان باید در مجالس عزاداری به ذکر نصایح و پندهای اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر، اشعار ولایی، عقلانیت، اندیشه و معارف تشیع و... بیش از پیش توجه نشان دهند.