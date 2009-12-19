25 اولویت پژوهش در بخش فرهنگ و هنر خراسان رضوی شناسایی شد

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بخشهای مختلف شامل هر نهاد یا سازمانی که متولی فرهنگ است باید همه تلاش خود را به سمت اولویت هایی که در حوزه فرهنگ نیازمند پژوهش است، سوق دهد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: فرهنگ و موضوعات مرتبط با آن به عنوان یک موجود زنده، روزانه احتیاج به رصد کردن دارد و جامعه پژوهشگر ما باید همواره به دنبال رصد موضوعات فرهنگی جامعه باشند.

وی با اشاره به این مطلب که تصمیم گیری در حوزه های فرهنگی مبتنی بر رصد کردن جامعه از طریق پژوهش به صورت روز بهروز و کار آمد است، افزود: با توجه اینکه فرهنگ در بخشهای مختلف همه ابعاد زندگی افراد را تحت الشعاع قرارمی دهد، پژوهش در این قسمت بسیار مهمتر از بخشهای دیگر است.

رئیس انجمن مفاخر خراسان رضوی، راه شناخت و آگاهی از مبانی فرهنگی درجامعه را پژوهش دانست و خاطرنشان کرد: از آنجا که مراقبت از ارزشهای جامعه و صیانت ازهویت آن به صورت همیشگی است راه شناخت از وضعیت موجود فرهنگ در جامعه پژوهش است.

وی از شناسایی 25 اولویت پژوهش باتوجه به شاخص های موجود در حوزه فرهنگ خبر داد و گفت: مهمترین شاخص ها در این حوزه مربوط به مباحث فرهنگی و اجتماعی است که درآن ها ما شاهد رشد هستیم.

جعفری افزود: از دیگر موضوعات شاخص های ناهنجاری اجتماعی است که حوزه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف باید به سمت برطرف سازی این ناهنجاری ها از طریق پژوهش حرکت کنند.