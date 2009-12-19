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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

تا پایان امسال؛

23 جایگاه سی ان جی در خوزستان به بهره برداری می رسد

23 جایگاه سی ان جی در خوزستان به بهره برداری می رسد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی گاز استان خوزستان گفت: 23 جایگاه عرضه سوخت تک منظوره سی ان جی تا پایان امسال در استان خوزستان به بهره برداری می رسد.

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون نیز 13 جایگاه سوخت تک منظوره سی ان جی در شهرهای آبادان، اهواز، دزفول و اندیمشک، به بهره برداری رسیده است، افزود: با راه اندازی این تعداد جایگاه تا پایان امسال تعداد جایگاه های سوخت سی ان جی استان به 64 جایگاه خواهد رسید.

وی در خصوص راه اندازی تعداد 23 جایگاه عرضه سی ان جی در خوزستان گفت: این تعداد جایگاه با سرمایه گذاری 25 میلیارد ریالی به منظور کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از آلودگی هوا در شهرهای اندیمشک، اهواز، گتوند، رامهرمز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، ایذه، امیدیه، شادگان، مسجدسلیمان و رامشیر راه اندازی می شود.

ناصر افشین با اشاره به اینکه تامین سوخت سی ان جی جایگاه های عرضه سوخت برعهده شرکت گاز است، بیان کرد: این طرحها هم اکنون با پیشرفت 80 تا 95 درصدی در استان در حال اجراست و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1003080

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