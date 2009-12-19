  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

نخجوانی اعلام کرد:

جمع‌بندی دلایل سقوط توپولف برای اعلام عمومی

جمع‌بندی دلایل سقوط توپولف برای اعلام عمومی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد هم اکنون در حال جمع بندی گزارش دلایل سقوط هواپیمای توپولف در اطراف قزوین برای اعلام عمومی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نخجوانی امروز در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: نتیجه آزمایشگاهی قطعات توپولف دریافت شده است و ما در حال جمع بندی نتایج برای اعلام نظر نهایی هستیم.

وی با بیان اینکه نتیجه بررسی دلایل سانحه توپولف به زودی اعلام خواهد شد ، گفت: براساس دستور وزیر راه و ترابری نتیجه نهایی این بررسی ها را رئیس کارگروه ویژه این سانحه در وزارت راه اعلام خواهد کرد.

بیست و چهارم تیرماه امسال یک فروند هواپیمای توپولف مسافری شرکت هواپیمایی کاسپین به شماره پرواز 7908 در مسیر هوایی تهران- ایروان 16 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در حوالی شهر قزوین دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این سانحه هر 168 مسافر و خدمه پروازی آن کشته شدند.

معاون وزیر راه و ترابری در خصوص دریافت خسارت بابت تاخیرات پروازی حجاج اظهار داشت: این سازمان قراردادی با هواپیمایی سعودی برای دریافت خسارت ناشی از تاخیر ندارد و سازمان حج و زیارت طرف قرارداد این شرکت است.

وی تاکید کرد: نحوه خدمت رسانی شرکت هواپیمایی سعودی ملاک همکاری های آتی ما با آنها خواهد بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، اعلام کرد: شرکت های هواپیمایی مسئول پاسخگویی به مردم هستند و با متخلفان برخورد می شود.

وی در خصوص افزایش موردی قیمت بلیت هواپیما گف: بلیت ، قرارداد شرکتهای هواپیمایی با مسافر است و شرکتها باید پاسخگوی برخی نابسامانی ها باشند.

معاون وزیر راه و ترابری با تاکید بر اینکه متقاضیان تاسیس شرکتهای هواپیمایی باید بستر اقتصادی ، فنی و عملیاتی لازم را برای کار داشته باشند، افزود : برخی اقدامات شرکتهای هواپیمایی خلاف اصول اقتصاد آزاد و عامل رقابت مضر در این عرصه است و آنها باید باید مسایل اقتصادی را رعایت کنند.

کد مطلب 1003081

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها