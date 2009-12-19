به گزارش خبرنگار مهر، رضا نخجوانی امروز در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: نتیجه آزمایشگاهی قطعات توپولف دریافت شده است و ما در حال جمع بندی نتایج برای اعلام نظر نهایی هستیم.

وی با بیان اینکه نتیجه بررسی دلایل سانحه توپولف به زودی اعلام خواهد شد ، گفت: براساس دستور وزیر راه و ترابری نتیجه نهایی این بررسی ها را رئیس کارگروه ویژه این سانحه در وزارت راه اعلام خواهد کرد.

بیست و چهارم تیرماه امسال یک فروند هواپیمای توپولف مسافری شرکت هواپیمایی کاسپین به شماره پرواز 7908 در مسیر هوایی تهران- ایروان 16 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در حوالی شهر قزوین دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این سانحه هر 168 مسافر و خدمه پروازی آن کشته شدند.

معاون وزیر راه و ترابری در خصوص دریافت خسارت بابت تاخیرات پروازی حجاج اظهار داشت: این سازمان قراردادی با هواپیمایی سعودی برای دریافت خسارت ناشی از تاخیر ندارد و سازمان حج و زیارت طرف قرارداد این شرکت است.

وی تاکید کرد: نحوه خدمت رسانی شرکت هواپیمایی سعودی ملاک همکاری های آتی ما با آنها خواهد بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، اعلام کرد: شرکت های هواپیمایی مسئول پاسخگویی به مردم هستند و با متخلفان برخورد می شود.

وی در خصوص افزایش موردی قیمت بلیت هواپیما گف: بلیت ، قرارداد شرکتهای هواپیمایی با مسافر است و شرکتها باید پاسخگوی برخی نابسامانی ها باشند.

معاون وزیر راه و ترابری با تاکید بر اینکه متقاضیان تاسیس شرکتهای هواپیمایی باید بستر اقتصادی ، فنی و عملیاتی لازم را برای کار داشته باشند، افزود : برخی اقدامات شرکتهای هواپیمایی خلاف اصول اقتصاد آزاد و عامل رقابت مضر در این عرصه است و آنها باید باید مسایل اقتصادی را رعایت کنند.