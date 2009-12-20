شکارچیان معروف عرب به خوزستان برگشتند

معاون سابق محیط طبیعی و امور زیستگاههای سازمان محیط زیست کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ورود شکارچیان عرب به ایران را در دوره مدیریت خود مسدود کرده بوده است، گفت: شکارچیان عرب بر خلاف اروپائیان بعد از آنکه برای شکار با مجوز به ایران می آیند تمام اطلاعات مسیرها را پیدا می کنند و در دوره های بعد به شکل قاچاق وارد کشور می شوند و هم اکنون به طور قطع حضورشان در خوزستان تایید شده است.

دکتر دلاور نجفی حاجی پور تاکید کرد: غیر از خوزستان در استان کرمان نیز شایعاتی مبنی بر حضور شکارچیان عرب شنیده شده است. با این حال شکار پرندگان در ایران کاملا غیرمسئولانه است چرا که گونه های پرنده در ایران کاملا در معرض خطر هستند و در یکسالی که مسئولیت ارائه پروانه شکار را بر عهده داشتم تنها 8 مورد پروانه برای سراسر کشور صادر شد که دلیل این کار هم آگاهی از وضعیت نابسامان پرندگان کشور بود.

سال گذشته شکارچی سابقه دار کویتی که در حال شکار پرنده در خوزستان دستگیر شده بود تنها به یک و نیم سال حبس تعلیقی و 56 میلیون تومان (یک و نیم میلیون دینار کویت) جریمه نقدی محکوم شده بود.

از سوی دیگر سعود عبدالعزیز بابتین معروفترین شکارچی عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس 8 سال متمادی است که برای شکار به خوزستان می آید و هر بار پس از دستگیری آزاد می شود.

به گزارش مهر این فرد که یکی از متخلفان سابقه دار در شکار و قاچاق حیات وحش ایران است آب انماه سال گذشته با راهنمایان ایرانی در حالی دستگیر شد که هفت هوبره شکار شده با خود به همراه داشت.

هوبره پرنده ای تحت حفاظت بین‌المللی است که در ایران هم نوع بومی آن موجود است و هم نوع مهاجر که بین ترکمنستان تا عربستان رفت و آمد می‌کند و توقفگاهش جزیره هرمز و قشم است.