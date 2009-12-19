سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که نقش روحانیت در ثبات سیاسی کشور با توجه به جایگاه تاریخی این قشر چیست و در فضای کنونی چگونه باید به ایفای این نقش بپردازند، گفت: دو گروه علما، دانشمندان و مسئولان دو نقش سازنده و اثرگذار در جامعه دارند.

وی افزود: روحانیون با هدایت فکری و سیاسی و عملی می توانند جامعه را به سمت تعالی و رشد برسانند و همچنین می توانند نقش منفی داشته باشند و جامعه را در حال درجا زدن قرار دهند.

اکرمی ادامه داد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که امام و روحانیون توانستند انقلاب را به پیروزی برسانند و هدایت جامعه را در زمان امام راحل و همچنین پس از ایشان عهده دار باشند.

این عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین گفت: روحانیون می توانند آگاه سازی ، هدایت و ارشاد مردم را در مسائل عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عهده داشته باشند و دشمن را به مردم معرفی کرده و نقشه های پلید دشمن را به همگان معرفی کنند.

وی تصریح کرد: روحانیون می توانند با حضور خود در جامعه و حضور در همه صحنه ها به انجام مسئولیتهای خود بپردازند.

نماینده روحانی تهران در مجلس همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه در میان سیاسیون نقش روحانیون به چه شکلی نمود پیدا می کند، گفت: ما نباید مردم را به بخش های سیاسی و اجتماعی تفکیک کنیم زیرا تجربه نشان داده که وقتی در صحنه های عمومی حضور داریم دشمن کمتر موفق می شود و هر زمان که این نقش کمرنگ باشد دشمن به طمع افتاده و دست به استثمارگری می زند.

این عضو جامعه روحانیت مبارز درباره ضرورت استقلال روحانیت از دولت و حکومت خاطرنشان کرد: روحانیون حالتی به مانند پدر و معلم دارند، به همین علت باید به عنوان ناظر انجام وظیفه کنند به گونه ای که حتی اگر در دستگاه های مدیریتی خلافی را مشاهده کردند باید آگاه سازی نمایند.

وی تاکید کرد: اگر روحانیون وابسته به دولت یا حکومت باشند به طور طبیعی نمی توانند نقش خود را به خوبی ایفاء نمایند چراکه حقوق بگیر دولت می شوند اما اگر مستقل باشند در جامعه بهتر می توانند به ایفای نقش بپردازند.