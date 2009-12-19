اردشیر امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: استان لرستان براساس آخرین سرشماری دارای 14 هزار و 368 خانوار عشایر در قالب 83 هزار و 690 نفر می باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین جمعیت عشایری استان در شهرستان الیگودرز و کمترین جمعیت عشایری لرستان در شهرستان بروجرد قرار دارد.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان با بیان اینکه 42 هزار و 217 نفر از عشایر لرستان باسواد هستند، یادآور شد: در حال حاضر حدود 57 درصد از کل جمعیت عشایری استان دارای سواد هستند.

امیدی خاطر نشان کرد: از آنجا که این استان دارای قدمت تاریخی طولانی در ایران زمین است و از سالیان دور تاکنون زندگی کوچ نشینی و قبیله ای در آن رواج داشته به همین دلیل دارای 14 ایل و 15 طایفه مستقل عشایری است.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار مطالعه پوشش گیاهی، سطح کل مراتع استان 884 هزار و 357 هکتار برآورد شده که 35 درصد از کل مراتع متعلق به جامعه عشایری استان می باشد.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان با بیان اینکه شغل اصلی عشایر لرستان دامداری و کشاورزی می باشد که بیشتر به صورت سنتی انجام می شود، افزود: البته عشایر لرستان مشاغل مکملی از جمله صنایع دستی و پرورش شیلات هم دارند که این مشاغل می تواند به افزایش درآمد و کاهش هزینه آنان کمک شایانی کند.

امیدی بیان داشت: اداره کل امور عشایر استان با ارائه خدمات متعدد به عشایر از جمله خدمات عمرانی و پشتیبانی و تامین زیربناهای توسعه حرکت به سوی رفاه و آسایش را برای این قشر فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تولیدات دامی عشایر نقش بسیار مهمی در تامین پروتئین غذایی این استان دارد، یادآور شد: جامعه عشایری لرستان 25 درصد پروتئین کل استان را تامین می کنند.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان افزود: در حال حاضر عشایر لرستان سالانه 6 میلیون و 341 هزار کیلوگرم گوشت، یک میلیون و 32 هزار کیلوگرم پشم و 29 میلیون و 411 کیلوگرم شیر تولید می کنند.