به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، برای سومین سال پیاپی نشریه بنکر (The Banker) بانک اقتصادنوین را به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 معرفی کرد.

نشریه بنکر با ارسال پرسشنامه هائی برای 740 بانک در 148 کشور و با بکارگیری متخصصین مالی، بانکی و مدیریتی عضو و غیرعضو و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات بانکها مستند به صورتهای مالی حسابرسی شده در زمینه شاخصهای کلیدی این ارزیابی را انجام داده است.

این نشریه با بررسی وضعیت شاخصهای کلیدی نظیر رشد دارائی ها، سود خالص و رشد آن نسبت به سال مالی قبل، نسبت بازدهی به حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت هزینه به درآمد، نسبت مطالبات معوق (NPL)، نسبت بازدهی به دارایی ها (ROA) و همچنین شاخصهای کمی و کیفی دیگر در زمینه های توسعه فناوری و ابزارهای پول و پرداخت الکترونیکی، نحوه ارزش آفرینی برای مشتریان وسهامداران و بکارگیری استراتژی های موثر، اقدام به ارزیابی، درجه بندی و انتخاب بانک برتر در سطح جهانی، منطقه ای و کشوری نموده است.

نتایج ارزیابی امسال در تاریخ 3 دسامبر سال 2009 میلادی (12 آذر 1388) با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل اکثر بانکها از سراسر جهان و جمعی از مدیران و صاحبنظران حوزه های مالی، بانکی و مدیریتی و جمعی از ارباب جراید، رسما در لندن اعلام شد که در این مراسم جایزه جهانی نشریه بنکر به عنوان بانک برتر جمهوری اسلامی ایران به «احمد طاهری» مدیرعامل و «محمد صدر هاشمی نژاد » رئیس هیئات مدیره این بانک اهدا شد.

جایزه بنکر به عنوان معتبرترین جایزه بین المللی در نظام بانکی بین المللی محسوب می شود. این انتخاب برای بانکهای مختلف جهان بویژه در شرایط بحران مالی و بانکی سالهای 2008 و 2009 میلادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر اثرات درون سازمانی و ملی، تاثیر بسیار مثبتی بر روابط کارگزاری، مالی و بانکی بین بانکهای منتخب خواهد داشت و بویژه اینکه تائیدی تخصصی و حرفه ایی برای بانکهای برنده محسوب می شود.

مجله" بنکر" وابسته به موسسه « Financial Times » مهمترین ارگان تخصصی بین المللی بانکی به شمار می رود که از سال 1926 تاکنون نسبت به درجه بندی بانکها در سطح جهان اقدام و هرسال فهرست یکهزار بانک برتر جهان را معرفی می کند.

این نشریه در سال 2009 بانکهای منتخب در سطح جهانی، منطقه ای و کشوری را در 6 بخش منتخب جهانی و بانک منطقه ای اروپای غربی، اروپای شرقی و مرکزی، آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا را معرفی کرد.