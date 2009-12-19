به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوالفضل باقرنیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای حذف 32 نقطه حادثه خیز در این استان به چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اظهار داشت: تاکنون در 15 نقطه حادثه خیز استان اقداماتی شده و مابقی در دست اقدام هستند.

وی تصریح کرد: همه جاده ها استاندارد هستند و جاده ها به خودی خود حادثه خیز نیست بلکه اتصالات و تاسیساتی که در حاشیه جاده ها ساخته می شود، آنها را حادثه خیز می کند.

وی اعتبارات امسال این اداره کل را 31 میلیارد و 447 میلیون تومان اعلام و بیان کرد: این میزان شامل، 11 میلیارد و 500 میلیون تومان راه روستایی، هشت میلیارد و 140 میلیون تومان، تملک دارایی، دو درصد نفت یک میلیارد و 162 میلیون تومان، مناطق محروم 650 میلیون تومان، بهسازی محور سنخواست - بجنورد دو میلیارد و 160 میلیون تومان است.

وی نگهداری راه های مرزی، 400 میلیون تومان، تامین تجهیزات و ماشین آلات و علائم راه ها، یک میلیارد و 495 میلیون و 100 هزار تومان، حذف نقاط حادثه خیز یک میلیارد و 931 میلیون و 300 هزار تومان، روکش راه های اصلی یک میلیارد و 468 میلیون و 500 هزار تومان، و اعتبارات جاری، دو میلیارد و 391 میلیون تومان را از دیگر سرفصلهای اعتبارات امسال ذکر کرد.

وی در ادامه با اشاره به حل مشکلات محور فاروج - شیروان گفت: این محور در حوزه شهری بوده و باید شهرداری آنرا انجام می داده اما ضعیف عمل کرده و از مجری خواسته شده تا پایان سال اقدامات لازم انجام شود.

باقرنیا اذعان کرد: پیمانکار پروژه بجنورد - آزادشهر در قطع بجنورد - آشخانه انتخاب و در حال انجام مراحل اداری و صدور قرارداد و تجهیز کارگاه است.

وی ادامه داد: پیمانکار پروژه بام - دوغایی نیز انتخاب و به زودی کار آغاز خواهد شد.

باقرنیا با اشاره به مشکلات جاده نمایشگاه بین المللی بجنورد گفت: در صورت تامین اعتبار 2.5 میلیارد ریالی، این جاده به طول سه تا چهار کیلومتر بهسازی و آسفالت و تقاطع همسطح خواهد شد.

وی تصریح کرد: هزینه ساخت راه ها در استان خراسان شمالی از استانهای دیگر گرانتر است.

وی، نبود مصالح در منطقه به خصوص در منطقه راز و جرگلان و تعداد محدود پیمانکاران خوب را از عوامل گران بودن کار در استان عنوان کرد.

باقرنیا همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون 130 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده و تا پایان سال مالی جاری 250 کیلومتر دیگر آسفالت خواهد شد.

در استان خراسان شمالی چهار هزار و 264 کیلومتر راه روستایی وجود دارد.