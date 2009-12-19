قصه "مکافات" ظرفیت یک فیلم سینمایی را داشت

راما قویدل درباره کارگردانی اپیزود "مکافات" که بر خلاف دیگر کارهایش قصه معمولی دارد به خبرنگار مهر گفت: تهیه‌کننده مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" آقای اکبر تحویلیان است که قبلاً هم با او کار کرده بودم. فیلمنامه را طلا معتضدی نوشته بود که با او هم در گذشته همکاری داشتم. به نظرم قصه "مکافات" معمولی نیست و فیلمنامه قوی بود. علاوه بر آن قصه جذابیت لازم را برای مخاطب داشت، حتی به قول برخی دوستان فیلمنامه قابلیت تبدیل به یک فیلم سینمایی هم داشت.

وی افزود: از سوی دیگر موضوع اپیزود "مکافات" یکی از دل مشغولی‌های من بود. در این اپیزود به این موضوع پرداختیم که آدم‌های بد در همین دنیا مکافات کار بد خود را می‌بیند. در واقع قصه به گونه‌ای بود که من را به چالش می‌کشاند. البته نوع نگاه نویسنده به این موضوع هم برایم جذابیت زیادی داشت و برای مخاطب هم قابل باور بود.

نمایی از اپیزود "مکافات" از مجموعه داستانی "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد"

این کارگردان خاطرنشان ساخت: من چهار اپیزود "مکافات"، "سقوط"، "زنگ‌ها" و "زمانی دیگر" از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" را کارگردانی کردم که قصه‌های مکافات و سقوط را خیلی دوست داشتم.

قویدل درباره اینکه خودش در بازنویسی فیلمنامه هم نقشی داشته توضیح داد: سرپرست نویسندگان این مجموعه عباس نعمتی است که من در گذشبته با او همکاری کردم و کاملاً به نظرات یکدیگر آشنایی داریم. در طول نگارش هم جلسات مختلف همراه آقای تحویلیان تهیه‌کننده هم داشتیم و او هم نظرهای خوبی می‌داد. من همیشه به کار گروهی معتقد هستم و در کارهایم به این مسئله تاکید دارم. فیلم را کسی به تنهایی نمی‌سازد و کارگردانی موفق است که از توانایی عوامل‌ استفاده کند.

وی درباره انتخاب بازیگران این اپیزود که کمتر چهره بودند گفت: انتخاب بازیگران این پروژه به عهده مهسا کرامتی بود و تاکید داشتیم از بازیگرانی استفاده کنیم که کمتر چهره باشند تا برای مخاطب تازگی داشته و بیشتر با آن ارتباط برقرار کند. همچنین تماشاگر شخصیت‌ها را از جنس خود بداند. خانم کرامتی هم بهترین‌ها را برای بازی انتخاب کرد.

اپیزود "مکافات" از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" دیشب از شبکه تهران روی آنتن رفت.