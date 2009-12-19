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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

887 فقره مجوز فعالیت برای هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه صادر شد

887 فقره مجوز فعالیت برای هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: 887 فقره مجوز فعالیت طی هشت ماهه اول سال برای صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی استات در رشته های مختلف صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی هشت ماهه اول سال 88 تعداد 853 فقره کارت شناسایی و 34 مجوز کارگاهی برای صنعتگران و هنرمندان کرمانشاهی در رشته های گلیم با فی، گیوه، معرق، منبت، معرق منبت، چرم، گلیم برجسته، سبدبافی، چیغ بافی، ساز سنتی، نقاشی قهوه خانه ای، سفال نقش برجسته، سفال، نقاشی روی شیشه، تذهیب، نگارگری، طراحی سنتی، طراحی فرش، سرمه دوزی، گلابتون، رودوزی سنتی، گلدوزی، موج بافی، جاجیم بافی و نمدمالی صادر شده است.

 

وی ادامه داد: این مجوزها شامل صدور و تمدید 853 کارت شناسایی جهت کسانی که در منزل به صورت خانگی به این صنعت دستی اشتغال دارند و 34 مجزو کارگاه تولیدی که صدور این مجوزها کمک شایانی به توسعه، حفظ و  احیاء رشته های صنایع دستی دارد.

 

معاون صنایع دستی و هنرهای دستی استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: دارندگان این مجوزها اعم از کارت شناسایی و پروانه تولید کارگاهی جزو صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی شناخته می شوند که می توانند از امکاناتی که سازمان برای این عزیزان در نظر گرفته شده اعم از حضور در نمایشگاه های سراسری و استانی، تسهیلات ریالی و بیمه صنعتگران استفاده کنند.

کد مطلب 1003104

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