به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، این مجسمه که به سفارش انجمن دوستداران آرنولد بنت ساخته می‌شود در شهر زادگاهش ترنت به طور دائم به نمایش خواهد درآمد.

آرنولد بنت در سال 1867 متولد شد. وی در دانشگاه لندن تحصیل کرد و برای مدتی سردبیر مجله "زن" بود. بنت از سال 1900 تمام زندگی خود را به نوشتن اختصاص داد و چندین رمان مطرح نوشت. بنت مدتی در فرانسه اقامت داشت و چند اثر را نیز در همان جا به نگارش درآورد. برخی از منتقدان بنت را با چارلز دیکنز مقایسه کرده‌اند.

از آثار معروف بنت می‌توان به "بابل" و "آنه در پنج شهر" اشاره کرد.